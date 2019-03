‘Il coraggio della verità’, un film che insegna ai ragazzi a far sentire la propria voce

Si intitola ‘The hate u give’ il film di George Tillman Jr. in sala giovedì tratto dal bestseller di Angie Thomas. Ispirato al caso dei giovani neri uccisi dalla polizia, è un teen movie pieno di musica e di domande. Con un’unica certezza: “Per cambiare il mondo occorre essere giovani”

Starr (con due “r”) è una ragazza di sedici anni divisa tra due mondi. Da un lato c’è il quartiere popolare dove è cresciuta Garden Heights, dove il padre ha un emporio e la gente è quasi totalmente afroamericana, la scuola lì – per dirla con le parole di Starr – “è il luogo in cui ti bullizzano, ti droghi o rimani incinta”. Per questo i genitori di Starr (Amandla Stenberg, Noi siamo tutto e Hunger Games) hanno scelto di mandarla alla scuola privata Williamson, dove della sua “gente” ce n’è poca, giusto qualche amico i cui genitori hanno fatto la stessa scelta. Esistono due Starr, quella di Garden Heights e quella di Williamson, durante la settimana è quella che lei definisce Starr versione 2, poi arriva il weekend, ma non è facile vivere una vita divisa in due. Il tutto fa cortocircuito quando durante uno di quei weekend rivede dopo anni uno degli amici di infanzia e la serata fatta di amarcord, musica e party si trasforma in tragedia quando assiste al suo assassinio da parte di un poliziotto bianco.In sala il 14 marzo e in programmazione per il circuito Agis Scuola per portare le classi degli istituti superiori a vedere il film, The hate u give – Il coraggio della verità è l’adattamento cinematografico del romanzo di Angie Thomas, bestseller in America e inserito nella lista dei romanzi da leggere dal New York Times. Un romanzo che prende le mosse dall’esperienza dell’autrice, cresciuta in un quartiere molto simile a Garden Heights a Jackson, Mississipi (“uscivo di casa ascoltando Tupac e tornavo coi Jonas Brothers nelle cuffie” racconta) e si muove prendendo a riferimento i tanti fatti di cronaca di cui negli ultimi anni sono stati protagonisti i ragazzi neri (come l’omicidio di Oscar Grant, raccontato nel primo film di Ryan Coogler Prossima fermata Fruitvale Station) con chiaro riferimento al concetto di Thug Life, ideato dal musicista rapper hip hop Tupac Shakur, e che è l’acronimo di ‘The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody’ (L’odio che diamo ai bambini si ripercuote su tutti).Firma la regia George Tillman Jr., anche produttore, che da vent’anni attraverso serie e film come La bottega del barbiere, Soul Food, Mudbound (che lo scorso anno è stato candidato agli Oscar) cerca di raccontare la sfaccettata realtà delle comunità afroamericane. Non poteva farsi sfuggire una storia come questa.

Come la storia di Starr le ha ricordato la sua adolescenza?

“Quando ho letto il libro la prima volta, nel 2016, non era ancora stato pubblicato e mi sono innamorato immediatamente di quel manoscritto perché il viaggio di Starr, a cavallo tra i due mondi con il continuo passaggio tra codici diversi in cerca di un compromesso per riuscire a trovare un suo spazio, è qualcosa che vediamo spessissimo nella cultura afroamericana. Molti fanno questo tipo di viaggio e fanno di tutto per adattarsi sebbene poi non si sentano mai veramente a proprio agio, è qualcosa che ho provato anche io finché mi sono reso conto che andava bene essere me stesso, far sentire la mia voce”.

Lo zio di Starr nel film dice che la vita è complicata. E anche il suo film cerca di esprimere la complessità del mondo: Starr ha visto morire due amici, una per mano di una gang di neri e uno per mano di un poliziotto bianco. Come ha trovato l’equilibrio per esprimere questa complessità ma anche per far arrivare il suo messaggio?

“La chiave è stata trovare un equilibrio affinché il pubblico provasse ancora una sensazione di speranza. E per me la speranza risiede nella famiglia Carter nella sua complessità. Non importa quanti difficili situazioni questi ragazzi dovranno affrontare, non importa quanti ostacoli si ritroveranno davanti che siano poliziotti, il boss della gang… E poi ci sono i ragazzi bianchi del liceo. La famiglia rimane unita, continua a lottare e a sperare. Questa prospettiva è stato il mio modo per tenere insieme tutti gli elementi”.

Il film appartiene anche al genere del film scolastico, c’è anche il classico ballo di fine anno. Quanto è importante che il film venga visto dai ragazzi?

“È importantissimo. Se guardi alla storia del nostro paese attraverso gli anni i maggiori attivisti erano tutti giovani. Pensa alle pantere nere negli anni Sessanta, avevano 19, 20 anni, pensa al movimento Black Lives matter a Los Angeles e in altre città degli Stati Uniti, o alle persone che manifestavano contro il Vietnam. È importante che i giovani capiscano che è importante far sentire la propria voce e altrettanto importante che noi adulti non li censuriamo. Questo è quello che veramente conta”.

Può dirci qualcosa della colonna sonora, non soltanto la canzone di Tupac Shakur

“È stato il film a suggerire la musica. Abbiamo iniziato con Tupac e siamo andati avanti continuando a cercare la musica giusta che potesse esprimere da un lato il mondo della scuola che frequenta Starr e dall’altro la comunità di Garden Heights dove lei vive. Dal momento che il film racconta il cambio di codici anche la musica doveva seguire questo passaggio. E quando abbiamo trovato quell’ultima canzone, quella di Arlissa, We won’t move abbiamo capito che era quella definitiva, perché dice: ‘Non ci muoveremo, staremo qui, troveremo l’amore’. Una grande canzone perfetta per il finale”.

Ha raccontato che all’inizio della sua carriera i party di Hollywood avevano pochissimi neri. Ma di anno in anno alla notte degli Oscar vediamo sempre più talenti e film afroamericani candidati e premiati. Secondo lei cosa manca ancora perché si trovi il giusto equilibrio?

“Quello che manca è la continuità. Lo abbiamo visto negli anni Sessanta, lo abbiamo visto nei Novanta ma poi non c’è stata continuità. Ora però le cose sono diverse: c’è Netflix, lo streaming, la televisione, l’uscita in sala… ci sono molte più opportunità creative. Quindi io spero che questa volta la cosa possa durare”.

Nel film il padre di Starr, Maverick, insegna ai suoi figli come comportarsi con un poliziotto ma anche i loro diritti. Lei cosa insegna a suo figlio?

“Fondamentalmente le stesse cose. Le cose che Mav dice alla sua famiglia sono più o meno le stesse che dico a mio figlio e che a sua volta sono quelle che mio padre e mio zio hanno detto a me. Come comportarsi se ti ferma un poliziotto è un insegnamento che purtroppo non possiamo ignorare perché il razzismo esiste e le pistole sono ancora nelle mani dei poliziotti e c’è ancora un grosso problema che riguarda l’uso delle armi negli Stati Uniti. È qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli”.