Il collegio 2019, ultima puntata

Martedì 12 marzo, in prima serata su Raidue, va in onda la quinta ed ultima puntata de Il collegio 2019. Rispetto alle prime due edizioni che hanno avuto solo quattro puntate, il successo ottenuto dal format ha convinto la produzione e la Rai a realizzare una puntata in più avendo effettivamente ragione. La terza edizione de Il Collegio, infatti, è stato un grandissimo successo. La scorsa puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 2 milioni 399 mila spettatori, pari al 10.4 di share, rappresentando il risultato più alto mai raggiunto dal programma. Grande successo soprattutto nella fascia d’ascolto dei giovani: tra gli 11-14enni lo share è stato del 48%. Anche sui social, la settimana scorsa, Il Collegio è stato il programma più commentato della prima serata con oltre 56 mila interazioni. Gli ascolti miglioreranno ancora con la quinta ed ultima puntata?

IL COLLEGIO 2019: ESAME FINALE ALLE PORTE

Cosa succederà nell’ultima puntata de Il Collegio 2019? La quinta settimana è la più attesa e temuta dagli studenti, prossimi a sostenere l’esame finale. Matias e Gabriele De Chiara rischiano di non sostenerlo a causa del comportamento nei confronti della professoressa Petolicchio. I due ragazzi si mostreranno finalmente collaborativi sperando di evitare il 7 in condotta e cercare di convincere il preside ad ammetterli all’esame finale. Il corpo docente, per cercare di aiutare gi studenti, decide di trasformare gli allievi in professori: saranno gli studenti a spiegare ai propri compagni le lezioni in modo da aiutare quelli più in difficoltà. Anche quella che dovrebbe essere l’occasione per unire la classe, si trasforma nell’ennesima occasione per litigare al punto che il professor Maggi ammette di non aver mai visto una classe così divisa. Per stemperare la tensione, Il Collegio offre ai ragazzi diverse occasioni per distrarsi. Il prof. Carnevale, infatti, chiede così ai ragazzi di trasformarsi in fotografi scattando fotografie con la macchina istantanea.

IL BALLO E LA NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

L’ultima settimana di permanenza ne Il Collegio non è solo motivo di ansie per gli studenti in vista dell’esame finale, ma è anche il momento di gioia in vista del ballo finale. Tutti gli allievi, così, prendono lezioni per imparare le basi del rock and roll. La notte prima degli esame scorre via tra tensioni, ansia ed emozioni. Gli studenti cercano di fissare ciò che provano affidando i propri pensieri ad una penna. Dopo l’esame finale, per gli studenti arriva il momento di divertirsi. Le ragazze sono finamente libere di togliere la divisa e indossare abiti più sbarazzini anche se lontani dai loro gusti. Nonostante i dubbi iniziai, la musica riesce a far sciogliere tutti, compresi professori e sorveglianti. Nel frattempo, il momento dell’addio e del ricongiungimento con i genitori si avvicina: tutti gli studenti riusciranno a portare a casa il diploma?

Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net