Domani Rai2 proporrà la commedia “Mi rifaccio vivo”

Neri Marcorè, Emilio Solfrizzi, Sergio Rubini e Vanessa Incontrada, sono i protagonisti del film commedia “Mi rifaccio vivo”, firmato da Sergio Rubini, che Rai2 propone nella seconda serata di mercoledì 13 marzo alle 23.30. Biagio Bianchetti è una persona tranquilla, cresciuta all’ombra dell’amico-nemico Ottone Di Valerio, giovane di successo e benestante che ha sempre avuto una vita facile. Biagio, invece, non è mai riuscito a superare i suoi insuccessi, e di fronte all’ennesima sconfitta subita in una sfida con Ottone, decide di togliersi la vita. Dall’Alto però gli viene offerta la possibilità di tornare sulla Terra con altra fisionomia ma dovrà dimostrare di essere diventato un uomo migliore e di saper affrontare qualsiasi difficoltà. Per Biagio sarà l’occasione per vendicarsi di Ottone.