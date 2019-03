Justin Bieber depresso e il post ai fan su Instagram: “Pregate per me”

Justin Bebier soffre di depressione, attraversa una fase difficile della sua vita e su Instagram con grande sincerità ha chiesto ai 105 milioni di follwers di “pregare per lui”. Bebier, 25 anni, ha postato sul social una foto in bianco e nero del 2016 in cui è insieme a Kayne West, marito di Kim Kardashian, e scritto ai followers: “Volevo solo darvi degli aggiornamenti, spero riusciate a capire ciò che sto vivendo”.

“Mi sento super scollegato e strano. Non sono preoccupato perché alla fine mi riprendo sempre. Vi chiedo semplicemente di pregare per me”.

Il cantante, sposato dal 2018 con la modella Hailey Baldwin, ha proseguito: “Dio è leale e le vostre preghiere funzionano davvero. Sto attraversando la stagione più umana della mia vita. Vi ringrazio tanto”

I fan, pur preoccupati hanno immediatamente dato il loro supporto, uno di loro ha scritto: “Totale rispetto per te, Justin Bieber, per aver parlato apertamente della tua situazione. Spero che presto starai meglio!”. All’inizio dell’anno, Justin ha rivelato a Vogue che in passato aveva assunto l’antiansiolitico Xanax perché “mi vergognavo di ciò che facevo, ero dipendente dal sesso, super promiscuo. Mia madre diceva sempre di trattare le donne con rispetto. Era una frase a cui pensavo sempre mentre facevo sesso e non riuscivo a godermelo. I farmaci erano una specie di schermo alla coscienza”.

Caterina Galloni, Blitzquotidiano.it