Domani andrà in onda, su Rai1, la partita Bayern Monaco-Liverpool

Mercoledì si chiude il tabellone degli ottavi di finale di Champions League con le ultime partite valide per il ritorno. Tra queste c’è la super sfida Bayern Monaco-Liverpool che riparte dallo 0-0 interlocutorio dell’andata ad Anfield Road e si presenta inoltre con un bilancio dei 6 precedenti in equilibrio perfetto (una vittoria per parte e 4 pareggi). Ai reds sarà sufficiente un pareggio con gol per passare il turno, ma i campioni di Germania dopo un lungo periodo non all’altezza, sono tornati ad esprimersi ai loro livelli abituali e proveranno a sfruttare in pieno il fattore Allianz per accedere ai quarti.

Arbitrerà il match Daniele Orsato della sezione di Schio, supportato dagli assistenti Manganelli e Preti, con Di Bello quarto uomo e Massimiliano Irrati al Var per una direzione di gara tutta italiana.