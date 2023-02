“You”, la quarta stagione è su Netflix: cosa sapere e dove eravamo rimasti

Disponibile dal 9 febbraio la prima parte del nuovo capitolo della serie thriller-psicologica tratta dai romanzi di Caroline Kepnes. Cinque puntate in cui ritroviamo il protagonista Joe Goldberg (interpretato da Penn Badgley) in Europa, circondato da personaggi ambigui e inseguito dal suo passato, oltre che da un misterioso stalker

Joe Goldberg è tornato, e stavolta è uno stalker a perseguitare lui. È disponibile su Netflix da oggi, 9 febbraio, la prima parte della quarta stagione di You (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tratta dai romanzi di Caroline Kepnes, la serie – thriller psicologico con protagonista Penn Badgley (il Dan Humphrey di Gossip Girl) – proseguirà poi con la seconda parte della quarta stagione, in arrivo sulla piattaforma il 9 marzo. Ma com’era finita la terza stagione? E cosa ci aspetta nel nuovo capitolo?

IL FINALE DELLA TERZA STAGIONE DI YOU

La terza stagione di You ci aveva portato nei meandri del matrimonio fra Joe (Penn Badgley) e Love Quinn (Victoria Pedretti), alle prese con un figlio e la vita a Madre Linda. In un ambiente borghese, dove ciò che conta di più è l’apparenza, i due cercano spasmodicamente la normalità ma non riescono a frenare la loro instabilità e la loro violenza e, inevitabilmente, a farne le spese è la vicina di casa, Natalie, uccisa da Love con un’ascia per gelosia. Un omicidio dal quale parte l’ennesima spirale nociva di tradimenti, ricatti, altre morti e persone rinchiuse nella stanza della lievitazione della pasticceria di Love. Ma soprattutto a guidare le scelte di Joe è la sua nuova ossessione: Marienne, la responsabile della biblioteca dove lui lavora. La ragazza si innamora di lui, Joe chiede il divorzio a Love ma lei non lo accetta e pianifica di uccidere sia lui che Marianne. Ma una volta affrontata la ragazza non riesce a ucciderla e le dice solo che Joe è il responsabile dell’omicidio del suo ex marito, consigliandole di scappare il più lontano possibile. Love non ha però fatto i conti con il consorte, che le inietta dell’aconito e la uccide. Joe abbandona il figlio fuori dalla casa di Dante, suo collega della biblioteca, per dargli una vita migliore, e inscena la sua morte: prima manda una mail da parte di Love dove confessa il proprio omicidio e altre uccisioni, poi si taglia due dita dei piedi e dà fuoco alla casa. Nella scena finale della terza stagione Joe è a Parigi, in cerca di Marienne, con il finto nome di Nick.

COSA CI ASPETTA NELLA QUARTA STAGIONE

Secondo quanto anticipato dal trailer, nella prima parte della quarta stagione di You non ritroviamo Joe a Parigi, ma a Londra. E non si chiama Nick, ma Jonathan Moore. Fa l’insegnante universitario e frequenta una nuova cerchia di persone appartenenti all’alta società londinese. A un certo punto, il protagonista riceve uno strano messaggio da qualcuno che lo spia da molto vicino, e che forse sa chi è e da cosa sta scappando. Contemporaneamente, la polizia americana inizia a indagare su quello che viene chiamato “il killer mangia-ricchi”. Dal trailer si intuisce che Joe continua a combattere contro se stesso e la sua natura profondamente ossessiva, ma si trova di nuovo di fronte a segreti, personaggi ambigui e fatti che minacciano di far venire a galla la verità sul suo passato. Come dice il trailer: “Non puoi sfuggire a te stesso“.

GLI EPISODI DELLA QUARTA STAGIONE E IL CAST

La prima parte della quarta stagione di You è composta da 5 episodi intitolati Joe Takes a Holiday, Portrait of the Artist, Eat the Rich, Hampsie e The Fox and the Hound. Nel cast ritroviamo ovviamente il protagonista Penn Badgley nei panni di Joe, affiancato da Tati Gabrielle (Marienne), Lukas Gage (Adam), Charlotte Ritchie (Kate), Tilly Keeper (Lady Phoebe), Ed Speleers (Rhys) e Amy-Leigh Hickman (Nadia).