Scandalo Rosa Chemical: simula un atto sessuale con Fedez, lo porta sul palco e lo bacia sulla bocca

Da giorni nel mirino, il cantante in gara è stato fortemente criticato per aver portato all’Ariston il tema del “gender fluid”

Rosa Chemical finendo il suo "Made in Italy" ha simulato un atto sessuale con Fedez, seduto in platea, prima di trascinarlo sul palco e baciarlo sulla bocca. "Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell'amore e mi è venuto all'improvviso": così si è poi giustificato davanti ad un esterrefatto Amadeus. Altrettanto stupita Chiara Ferragni: "Sono senza parole". "È meglio", ha chiosato Amadeus sorridendo prima di lanciare la pubblicità.