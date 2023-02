Sanremo, breve riflessione sul tutto (contorni compresi)

(di Tiziano Rapanà) Ne vogliamo parlare? No, non insistete. Lo so che si vuole che ne parli. Mefisto come sono, mi accontento di disattendere le aspettative. Anche le più ovvie. E, dunque, perché parlarne poi? Il nostro è un dialogo tra sordi. Ossia l’unico dialogo realisticamente concepibile, per potersi dare meglio al malinteso e non potersi comprendere pienamente mai. Eppoi voi, al massimo, potete leggermi. Comunque, poiché non è giusto rifugiarsi nella stanza del pregiudizio, ne parlo. Sanremo, tempo di chiusura del sipario. E menomale! Poi, con le previsioni che mi ero fatto io, il programma è venuto pure bene (se non considero la lunghezza delle puntate ed i monologhi). Vince Mengoni: bravissimo, finalmente un brano degno di Sanremo. Anche se chi ha un’idea alta e altra dell’amore non ce la fa a canticchiare questo fraseggiare odierno. La luna, come canta Mengoni, può anche esplodere ma io resto ignifugo. Visti da fuori, questi amori cantati non producono nessun reddito emotivo. C’è chi si commuove e lo invidio pure. Ma non vedo stranezze, c’è ordinarietà. Nel cantato e nel parlato e nel recitato. Sanremo è sostanzialmente prevedibilino. Amadeus ha fatto di tutto per uscire dai canoni del convenzionale, molti artisti (Fedez e Blanco in primis) lo hanno inconsapevolmente aiutato a creare momenti memorabili. Qualcosa resterà. Ma la storia è fetente e ci ricorda costantemente che i posti riservati alla memoria imperitura sono limitati. Il dopo-festival di Fiorello è stata la vera perla delle serate festanti. E qui mi commuovo, sì!, per l’arguzia e l’intelligenza rapidissima: congegni comici impossibili ai più che per l’artista sono automatismi connaturati. Che il tutt’intorno a Sanremo sia meglio del festival stesso? Forse sì. Io quantomeno preferisco il contorno al piatto principale. E non parlo solo di Fiorello: Serena Bortone, con la sua trasferta pomeridiana sanremese, ha donato spensieratezza totale e il trio mattutino del weekend dell’ammiraglia Rai (Timperi/Setta/Muccitelli) ha creato momenti di discussione decisamente divertenti. Ovvio che li preferisca alla liturgia canonica. Che poi questa kermesse, così dibattuta, non l’ho nemmeno guardata tutta. Morfeo, ogni tanto, mi richiamava all’ordine e cedevo. Ma per stare lì, tutte quelle ore, bisogna essere dei santi. Se mi avessero dotato di un’aureola, avrei potuto millantare un po’.

