Sanremo 2023, vince Marco Mengoni, secondo Lazza e terzo Mr.Rain

La 73esima edizione del Festival ha il suo vincitore. Co-conduttrice dell’ultima serata Chiara Ferragni. Grande momento con i Depeche Mode e il loro nuovo singolo “Ghost Again”. Poi Gino Paoli emoziona l’Ariston. Rosa Chemical show: bacia e mima un rapporto con Fedez. Fiorello scherza: “Domani saltano i vertici Rai”. Madame ringrazia Amadeus dopo le polemiche per il green pass ringrazia Amadeus. Ornella Vanoni canta i suoi successi. Applausi per Luisa Ranieri. In chiusura il messagio di Zelensky

Marco Mengoni con Due Vite vince la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto si classifica Lazza con Cenere, terzo Mr Rain con Supereroi, quarto Ultimo con Alba, quinto Tananai con Tango. Colapesce e Dimartino con Splash conquistano tanto il Premio della Critica Mia Martini quanto quello della Sala Stampa Lucio Dalla. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato ai Coma_Cose con L’addio. Il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione, assegnato dall’orchestra del Festival, va a Marco Mengoni con Due Vite.

La serata si era aperta con l’inno di Mameli suonato dalla banda dell’Aeronautica Militare, col pubblico dell’Ariston in piedi a cantare. Amadeus ha introdotto Gianni Morandi che ha dedicato un commosso e commovente omaggio a Lucio Dalla cantando Piazza Grande, Futura e Caruso, col pubblico in piedi a urlare “Lucio, Lucio, Lucio”. Co-conduttrice Chiara Ferragni, già presente durante la serata inaugurale, che ha regalato ad Anna, moglie di Gianni Morandi, una stola come quella indossata la prima serata con su scritto “Ti sposerei altre cento volte”, frase che le aveva dedicato il marito. Ad aprire la gara è stata Elodie con Due e dalla platea è arrivata anche una proposta di matrimonio. Tutti gli artisti hanno riproposto nuovamente le canzoni. Rosa Chemical ha baciato Fedez al termine della sua esibizione mimando un rapporto. Un gesto su cui ha scherzato Fiorello: “Domani saltano i vertici Rai”. Madame ha ringraziato Amadeus ed è tornata sulle polemiche relative al green pass: “Questo per me è stato un Sanremo molto difficile. Per fare cento metri ne ho corsi mille”. Ornella Vanoni ha cantato Vai, Valentina, L’appuntamento, Eternità e Una ragione di più. I Depeche Mode si sono esibiti con Ghosts Again e Personal Jesus, Gino Paoli ha emozionato il pubblico sulle note di Una lunga storia d’amore, Sapore di sale e Il cielo in una stanza. Achille Lauro ha cantato un medley di suoi grandi successi dal palco del Suzuki Stage di Piazza Colombo. In platea anche Charles Leclerc. Ospite sul palco anche Luisa Ranieri. Durante la puntata, Amadeus ha letto un messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky