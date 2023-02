Morto Cody Longo, aveva 34 anni ed era noto per la serie “Hollywood Heights – Vita da popstar”

La causa del decesso non è stata ancora confermata

E’ morto Cody Longo, L’attore statunitense aveva solo 34 anni ed era popolare anche in Italia per i suoi ruoli in “I giorni della nostra vita” e “Hollywood Heights – Vita da popstar”. Il suo rappresentante, Alex Gittelson, ha detto a The Hollywood Reporter che l’artista, anche accreditato come Cody Anthony, è deceduto nel sonno ad Austin, in Texas, e che il suo corpo e’ stato ritrovato mercoledi’. La sua causa di morte non e’ stata confermata in questo momento.

“Cody era tutto il nostro mondo”, ha detto sua moglie, Stephanie Clark, in una dichiarazione condivisa dal suo rappresentante. “Io e i bambini siamo a pezzi e al di la’ devastati. Era il miglior papa’ e il miglior padre. Ci mancherai sempre e per sempre e ti ameremo”.

Un passato turbolento

La mattina del 7 giugno 2013, Longo è stato arrestato con l’accusa di guida sotto stato di ebrezza, mentre nel novembre del 2020 era stato arrestato per violenze domestiche, dopo una lite con la moglie. L’attore se era anche dichiarato colpevole di un’accusa di aggressione per un reato minore nel 2021 dopo essere stato accusato di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 9 anni.

Secondo membri della famiglia, l’attore combatteva da anni problemi legati all’alcol e alla droga. La scorsa estate aveva volontariamente scelto di andare in un rehab per tentare di disintossicarsi.

La carriera come attore

Attore e cantante Longo ha recitato nei film “Fame”, “Ragazze nel pallone – Lotta finale”, “Ball Don’t Lie” e nella serie televisiva “Medium”. Nel 2009 è apparso in un episodio di “Three Rivers”. È anche apparso sulla ABC nel telefilm “Brothers & Sisters”. È apparso su NBC nella soap opera “Il tempo della nostra vita” nel ruolo di Nicholas Alamain dal 23 agosto 2011 al 22 settembre 2011. Nel 2012, Longo è apparso in “For the Love of Money”, con James Caan. Ha partecipato come guest star nella seconda stagione del telefilm “Make It or Break It – Giovani campionesse” nel ruolo di Nicky Russo dal 2010 al 2011 e ha recitato anche nel film “Piranha 3D” nel 2011. Ha interpretato Eddie Duran, che si innamora di Loren Tate, l’attrice Brittany Underwood. nel telefilm “Hollywood Heights – Vita da popstar”, trasmessa in Italia da Mtv.

Musica

Cody era anche un cantante. Nel 2012 ha firmato un contratto discografico con la Mirrorball Entertainment. Il suo singolo di debutto, Atmosphere, è stato pubblicato il 22 agosto 2012. La canzone ha raggiunto la top 100 della iTunes Pop chart il 22 agosto 2012.