Instagram sdogana i capezzoli e le vip… ne approfittano

Dopo l’allentamento delle maglie della censura si mostrano in tutto il loro splendore: da Chiara Ferragni a Emily Ratajkowski

Instagram ha allentato le maglie della censura, consentendo nelle foto pubblicate lo sfoggio dei capezzoli. Le vip ne hanno subito approfittato e negli scatti dedicati ai follower mostrano qualche centimetro di pelle in più tra ricami e trasparenze degli abiti. E se l’uscita di seno social di Wanda Nara è stato un incidente hot, sono molte quelle che hanno scelto di non coprirsi più.

Le italiane

Le foto sexy in intimo non sono mai state un tabu per Chiara Ferragni e ora che si può mostrare più liberamente non si tira indietro. Indossa un completo di biancheria intima velato e tra i ricami si scorge perfettamente il capezzolo. Anche Elisabetta Canalis adotta la stessa tattica e le trasparenze della sua lingerie lasciano visibile il seno prosperoso. Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è sempre stata una fiera portabandiera del topless e anche ai suoi concerti ha spesso suonato con i soli pantaloni addosso. Le sue foto sexy su Instagram non si contano e ora può pubblicare in libertà anche le sue mise più osé come il body traforato che non lascia nulla all’immaginazione.

Le straniere

“Ho sentito che hanno sdoganato i capezzoli su Instagram”, scrive Emily Ratajkowski sorniona su Instagram mostrandosi in tutto il suo splendore. Il body è totalmente trasparente e indossato senza biancheria lascia una vista panoramica sul seno nudo. Anche Kendall Jenner sceglie un abito nero che non lascia nulla all’immaginazione per la festa di compleanno della sua amica. La stoffa sottolinea le sue forme e svela le nudità. La modella, approfittando dell’allentamento della censura social, posta gli scatti anche sui social e lascia senza fiato.