“Grande Fratello Vip” lite furiosa tra ex: scoppia il rapporto tra Martina e Daniele

La Nasoni non vorrebbe che l’imprenditore strumentalizzasse il loro rapporto per far ingelosire Oriana

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” lite furiosa tra ex e scoppia il rapporto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro.

Durante un durissimo faccia a faccia la vip espone i suoi dubbi all’imprenditore, ma la sua dura reazione scatena un furioso litigio. La Nasoni non vorrebbe che l’imprenditore strumentalizzasse il loro rapporto per far ingelosire Oriana…

Durante il giorno, più volte Martina ha paventato la volontà di spiegare a Daniele le sensazioni che ha provato nell’assistere al rapporto tra l’imprenditore e Oriana. La Sauna sembra per l’ambiente ideale per poter esternare tali sentimenti e Martina confessa al VIP: “Credo che prenderò una debita distanza da te, non mi sembra corretto nei confronti di Oriana”.

Daniele non sembra comprendere le parole espresse da Martina, la quale incalza: “Sento il nostro rapporto strumentalizzato per avere una reazione e per una vendetta per quello che lei ha fatto e io non ne ho intenzioni”.

L’imprenditore in breve tempo va in escandescenza, sentirsi accusato di strumentalizzare il loro rapporto per far ingelosire Oriana, di mancarle di rispetto, è per lui inaccettabile.

Sulle prime, il VIP sembra anche essere tollerante verso i pensieri espressi dall’ospite, ma sentir sottolineare più volte questa sensazione di strumentalizzazione spinge i due ex a rompere il loro argini. “Io non ho chiesto a nessuno di farti venire qui. Sapendo la situazione che c’era qui, a me viene da pensare che sia tu a strumentalizzare la situazione” sferra pesante Daniele, ma Martina spiega più volte che il suo intento, la sua presenza non erano finalizzati a essere di incomodo, né di fastidio per il VIP: “Ero venuta con le migliori intenzioni”.

“Non vedo l’ora che torni a casa” è la forte risposta di Daniele, prima di interrompere e abbandonare la conversazione.

Lasciata sola, Martina viene affrontata da Oriana che le chiede diretta: “Perché gli hai detto che non volevi stare in questa situazione, l’hai fatto fino a quando lui non è venuto a chiarire con me?”

L’ospite sottolinea e ribadisce quanto espresso poco prima durante il confronto con Daniele, la sua intenzione è di tenersi a debita distanza fra i due concorrenti e non essere più coinvolta nelle loro dinamiche di coppia. Tuttavia, l’influencer non sembra averne abbastanza e continua a tuonare: “Mi dici che non hai voglia di stare in mezzo, ma quando sei entrata non ti sei fatta nessun problema a scherzare con lui”.

Tra accuse reciproche e difese dei propri interessi, le due VIP si ingarbugliano in un botta e risposta. Oriana si incaponisce e vuole capire se l’ospite è ancora innamorata dell’ex, ma Martina è perentoria: “Non sono cose che devo venire a spiegare a te”.

Se da un lato Oriana sottolinea di non aver bisogno della clemenza di Martina di farsi da parte, anche Martina si dice tranquilla, poiché la sua è una questione aperta con Daniele, non con lei. Le due VIP ritornano ai propri gruppi, covando rancori e malumori l’una verso l’altra.