Stefano De Martino smentisce il ritorno di fiamma con Belen

Il conduttore nega un riavvicinamento sentimentale con la ex moglie, madre del figlio Santiago: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”

L’attenzione della cronaca rosa torna a puntare su Belen e Stefano, binomio tornato ad essere gettonatissimo alla luce degli indizi che da settimane fanno ipotizzare un clamoroso ritorno di fiamma della coppia separata da tempo. Oggi, tuttavia, un inaspettato ennesimo colpo di scena torna a porre un grande punto interrogativo sulla vicenda, soprattutto perché arriva all’indomani delle battute che la showgirl ha pronunciato sull’ex (?) durante la puntata de Le Iene, tutte nella direzione del ricongiungimento. Intervistato dal settimanale Gente, Stefano De Martino ha di fatto smentito un nuovo avvicinamento sentimentale alla ex moglie, descritta solo come la madre del figlio Santiago con cui intrattiene buoni rapporti come tutti i genitori divorziati dovrebbero fare per il bene dei loro piccoli

Stefano smentisce il ritorno di fiamma con Belen

“Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più” ha detto De Martino: “Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario”. Poi la netta presa di distanza da un ritorno con Belen: “Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo” ha aggiunto, riferendosi alla circostanza di vedersi ma solo in qualità di genitori di Santiago e non come coppia.



Quanto alle foto scattate dai paparazzi nella notte: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. La conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là del fallimento matrimoniale” ha aggiunto De Martino consapevole di una vita particolarmente sotto i riflettori. “La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio. Sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me” ha affermato: Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania”.



