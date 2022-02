Ignazio Moser lancia linea jeans, pienone al party: oltre alla fidanzata Cecilia, anche Damante, Caracciolo e…

Ignazio Moser si gode il suo grande giorno. Il fidanzato di Cecilia Rodriguezlancia la sua linea di jeans da uomo, firma con il Moser Project una capsule Collection composta da 7 pantaloni, uno per ogni giorno della settimana, in collaborazione con HandPicked. Al party pienone di vip a Milano. La serata è mondanissima in una location da sogno dove, dall’alto, si può ammirare il Duomo. Oltre a Chechu, sempre accanto all’uomo dei suoi sogni con cui convive, arrivano anche Andrea Damante con Elisa Visari, Costanza Caracciolo e Christian Vieri, ma non solo.



Si fa festa, è nuovamente tempo della Milano da bere. Nacho, felice, si diverte con Bianca Atzei e Stefano Corti, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, Andrea Zelletta, Marco Cartasegna, Nicola Ventola.



Si ride e si brinda. Moser è davvero contento del suo nuovo progetto nella moda, anche Cecilia è orgogliosa più che mai. Ora la collezione del 29enne è rivolta solo al mondo maschile, ma se tutto andrà bene, anche la 31enne ci metterà lo ‘zampino’ per produrre capi in denim pure per le donne.



Al party da Giacomo Milano arriva Aldo Montano, l’ex Pupa ed ex naufraga Miryea Stabile, Marco Ferri. Ci sono anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino.



I due nelle loro IG Stories fanno capire di essere nel locale, ma, stranamente, non compaiono in alcun video o foto condivisi sul social. Per smorzare le voci di un possibile ritorno di fiamma, potrebbero aver chiesto di non essere ripresi, chissà…