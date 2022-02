FargoFilm annuncia la fusione con OltreFargo

Novità per FargoFilm. La casa di produzione ha annunciato la fusione con OltreFargo.

L’operazione, spiega una nota, è stata fortemente voluta sia dai soci fondatori di Fargo Valter Buccino, Massimo Ceratto, Roberto Stradella (nella foto a sinistra) e Ladis Zanini che dai nuovi partner, Federico Mazzola e Nicolò Dragoni (nella foto, a destra). Nel nuovo assetto la guida è affidata ai ceo Mazzola e Stradella.

Nato nel 1977 come gruppo Cooper, la società ha assunto il nome di Fargo Film nel 2005. Negli anni ha seguito la produzione di spot per molte aziende del panorama italiano e internazionale e ha firmato lungometraggi per il cinema come, fra gli altri, ‘Santa Maradona’ e ‘Dopo mezzanotte’.

Nel 2014 è nata FargoLegno, divisione dedicata alla progettazione e realizzazione di allestimenti scenografici, cui si rivolgono diverse realtà come case di produzione cinematografiche, enti pubblici e musei per installazioni di mostre.

Nata nel 2016, Oltre ha all’attivo collaborazioni con agenzie creative e giovani talenti, con esperienze nello sviluppo di contenuti digital, branded content e commercial.



primaonline.it