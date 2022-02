Dakota Johnson potrebbe diventare la prima supereroina femminile dello Spider-Verse

Ormai avvezza ai franchising Dakota Johnson, dopo aver preso parte alla trilogia di Cinquanta sfumature di grigio, potrebbe essersi presa un posto di rilievo nel Marvel Cinematic Universe. Secondo le ultime indiscrezioni infatti la fidanzata di Chris Martin si sarebbe aggiudicata il ruolo di Madame Web, la prima supereroina donna dello Spider-Verse.

Nonostante a oggi non sia ancora stata ufficializzata la notizia, nei giorni scorsi Dakota Johnson ha pubblicato su Instagram un articolo dove si annunciava che sarebbe stata lei la protagonista del prossimo film Marvel, il che lascia supporre che l’attrice di Suspiriaabbia firmato con Sony e che la contrattazioni sia siano già concluse con esito positivo.



Il ruolo di Madame Web arriverà per Dakota dopo il grande successo ottenuto nel film di Maggie Gyllenhaal La figlia oscura – The Lost Daughter e porterà l’attrice figlia di Melanie Griffith e Don Johnson a fare un ulteriore salto in avanti con la propria carriera che, in pochi anni, l’ha portata alla popolarità grazie a film quali L’amico del cuore, In viaggio verso un sogno e, naturalmente, gli immancabili Cinquanta sfumature di grigio, Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso.



Lo spin-off che vedrà protagonista Dakota Johnson si chiamerà Madame Web, sarà diretto da SJ Clarkson e seguirà il “trend dei supereroi” che, nell’ultimo periodo, stanno andando per la maggiore soprattutto al cinema dove, gli incassi record di Spider-Man: No Way Home, stanno convincendo Sony a espandere il suo universo di personaggi Marvel portando alla luce anche supereroi fino a oggi rimasti nell’ombra ma che meritano il successo, al pari dei vari Spider-Man, Hulk, Capitan America, Thor, Vedova Nera, Iron Man e Hulk.

Per quanto riguarda il personaggio di Madame Web l’eroina all’interno dei fumetti è sempre stata raffigurata come una donna anziana, cieca e affetta da miastenia grave(ovvero una malattia che compromette la comunicazione fra i nervi e i muscoli) che riesce a restare in vita grazie a un sistema di supporto vitale simile a una ragnatela. Una condizione fisica questa che non ha mai permesso alla donna di combattere contro i cattivi ma che, certamente, avrà il suo riscatto con una vita più che avventurosa nella sua versione Sony, dove (quasi sicuramente) sarà in grado di muoversi con una certa agilità dando libero sfogo ai propri poteri sensoriali e psichici che si accostano molto a quelli di Doctor Strange.

«Sebbene Cassandra Webb abbia sofferto per una vita di cecità e molti anni di deterioramento neurologico a causa della miastenia grave, ha compensato con le sue profonde capacità psichiche, affermandosi come medium», riposta il sito web della Marvel in merito al personaggio che sarà presto interpretato dalla fidanzata del cantante dei Coldplay che noi, ovviamente, non vediamo l’ora di vedere nei panni di una supereroina.





