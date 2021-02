Walter Zenga, la prima moglie Elvira Carfagna contro la seconda moglie Roberta Termali: è la resa dei conti

Nella telenovela, non poteva mancare la puntata in cui le ex mogli se ne dicono di tutti i colori. Ed eccoci arrivati a quella che somiglia tanto a una lotta nel fango

Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga e madre di Jacopo (primo figlio dell’ex portiere di Inter e Nazionale), scende nell’agone della soap opera tra l’allenatore e i suoi figli (di secondo letto). E lo fa nella maniera più maligna possibile. Prendendosela con la seconda moglie di Zenga, quella Roberta Termali che ha soffiato sul fuoco della polemica innescata proprio dai suoi figli Andrea e Nicolò. Insomma, con Elvira Carfagna sembra che siamo giunti alla ultima e definitiva resa dei conti. Fino alla prossima puntata della telenovela, naturalmente…

PAROLE AL VELENO

Il fatto è che Elvira Carfagna non usa mezzi termini. E usa parole al veleno. Gettandole addosso a Roberta Termali, la seconda moglie di Walter Zenga che, davanti alle accuse lanciate dai suoi figli contro il padre, ha soffiato sul fuoco. Sempre a favore di telecamere. E ora, la prima moglie fa sentire anche lei la sua voce. Con parole pesantissime: “Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito”, dice nel salotto di Barbara D’Urso. Sollevando un polverone. E la reazione è immediata. Se la D’Urso si dissocia lavandosene le mani, Nicolò Zenga ribatte anche lui con parole di fuoco: “Non accetto in nessun modo che si attacchi mia mamma. Lei non si tocca”, minaccia.

LA CONFERMA A SORPRESA

Dunque Elvira Carfagna spiega di aver conosciuto Roberta Termali per lavoro. A quel tempo, Elvira e Walter Zenga erano marito e moglie. E, aggiunge la Carfagna, “lei si finse mia amica, per diventare l’amante di Zenga”. Nella più cristallina tradizione della sfasciafamiglie, come si diceva una volta… Accuse velenose, pesantissime. Confermate da un’altra ospite (quasi) fissa di Barbara D’Urso, Caterina Collovati, moglie di Fulvio, calciatore campione del mondo nel 1982. Una che non le manda a dire ad Alba Parietti, figurati a Roberta Termali. La D’Urso, come detto, si dissocia da tutto (pur ospitando e facendo parlare tutte e tutti). In attesa della nuova puntata della telenovela…











