Valerio Massimo Manfredi trovato privo di sensi in casa, è grave

Lo scrittore e autore televisivo è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione nel centro di Roma. A dare l’allarme è stata la figlia

Terribile incidente per Valerio Massimo Manfredi e la moglie. Lo scrittore e autore televisivo è protagonista oggi di una triste vicenda, di cui si sta parlando in queste ore e che ancora non è chiara del tutto. Manfredi, che è stato conduttore del programma Argo Un viaggio nella storia, al momento si trova ricoverato in ospedale insieme alla moglie, arrivati con un codice rosso. La coppia è stata ritrovata in casa priva di sensi dopo aver probabilmente respirato del monossido di carbonio. Le condizioni del divulgatore scientifico sono preoccupanti. Tutto è successo in seguito a una fuga di gas che c’è stata nella loro abitazione. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia.

La figlia di Valerio Massimo Manfredi non riusciva a mettersi in contatto con i genitori da ore e alle tre del pomeriggio circa ha dato l’allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti per entrare nell’appartamento dello scrittore, nel centro storico di Roma. I due coniugi sono stati trovati privi di sensi e subito trasportati in codice rosso al San Camillo e all’Umberto I, due ospedali della Capitale. Sono in corso gli accertamenti del caso da parte delle forze dell’ordine e la prima ipotesi parla di una intossicazione da monossido di carbonio.

La polizia e i vigili del fuoco stanno eseguendo alcune rilevazioni per ricostruire le dinamiche dei fatti. Stando a quanto riportato da Leggo, potrebbe esserci stata una fuga di gas e dalle prime verifiche pare che la perdita sia da attribuire alla caldaia. La scientifica si recherà nell’appartamento per dei rilievi più specifici. Intanto alcuni vicini hanno parlato dell’accaduto.

La testimonianza di una vicina di casa ha raccontato che è stata una scena tremenda, un vero e proprio dramma. La figlia della coppia urlava e piangeva dopo aver trovato i genitori privi di sensi in casa. Nel quartiere sono tutti increduli per l’accaduto, nessuno riesce a crederci. Adesso i vigili sono impegnati anche in alcuni controlli su tutti i piani della palazzina per escludere ulteriori perdite di gas. Le condizioni dei coniugi pare siano gravissime.







