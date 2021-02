The Last of Us, ecco il cast della serie: Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno Joel ed Ellie

La serie televisiva basata sullʼomonima saga di videogames ha trovato i suoi protagonisti: la star di The Mandalorian e la piccola Lyanna Mormont de Il Trono di Spade

È arrivata nella notte la conferma degli attori che appariranno nella serie televisiva di The Last of Us, adattamento prodotto da Sony in collaborazione con HBO: saranno Pedro Pascal (The Mandalorian, Il Trono di Spade) e Bella Ramsey (Il Trono di Spade, Queste Oscure Materie) a vestire i panni di Joel ed Ellie, protagonisti dei videogiochi creati da Naughty Dog in esclusiva per le console PlayStation.

L’annuncio è arrivato dopo le indiscrezioni che volevano Mahershala Ali (The 4400, Il curioso caso di Benjamin Button) a interpretare Joel. Un’indiscrezione che aveva spaccato a metà la community: da una parte quelli che avrebbero certamente gradito le indiscutibili capacità attoriali di Ali, scelto da Disney per apparire nel reboot di Blade nel Marvel Cinematic Universe; dall’altra, invece, chi si ergeva prepotentemente sottolineando che un attore di colore non avrebbe mai potuto (e dovuto) interpretare il ruolo di un personaggio caucasico come Joel.

A smentire la notizia ci ha pensato Deadline, che in seguito all’annuncio di The Hollywood Reporter sulla partecipazione della Ramsey nei panni di Ellie, ha svelato che sarebbe stato Pedro Pascal a interpretare il ruolo di Joel: per l’attore che ha indossato l’armatura da mandaloriano nella serie televisiva di Star Wars in onda su Disney+, si tratta di una scelta particolarmente azzeccata vista le ottime performance nei panni di una figura genitoriale proposte in The Mandalorian, in cui il cacciatore di taglie Din Djarin ha incontrato e accudito il piccolo Grogu (meglio conosciuto in rete come Baby Yoda).

Sarà interessante scoprire cosa avranno in serbo per i due attori gli sceneggiatori della serie, l’autore di Chernobyl Craig Mazin e il creatore del franchise Neil Druckmann: a dirigere lo show televisivo, in onda su HBO prossimamente, ci sarà Kantemir Balagov, giovane regista russo de La ragazza d’autunno. Tramontano definitivamente le ipotesi di vedere Nikolaj Coster-Waldau e Kaitlyn Dever, che per mesi sono stati accostati al progetto vista la loro somiglianza alle controparti digitali dei personaggi.











