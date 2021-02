Incontrada, Leotta, Accorsi, Elodie, Lauro e… Cast stellare per Celebrity Hunted 2: foto

Tutti i protagonisti dello show Amazon si fanno un selfie di gruppo. Hanno appena finito di girare e ora è tempo di shooting per i vip

Vanessa Incontrada, Diletta Leotta, Stefano Accorsi and Co.: il cast stellare di Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo, si scatta un selfie di gruppo e si fa vedere in foto finalmente fuori dai panni di scena, quelli vestiti per lo show Amazon Prime Video, sul social. Hanno appena finito di girare e ora è tempo di shooting. “Abbiamo appena finito di fare il servizio fotografico”, svela Accorsi.

Nel reality i vip dovranno raggiungere una località senza farsi acchiappare. Dopo la prima stagione che ne ha decretato il successo, dove hanno partecipato sempre nomi di primo livello con Fedez e Francesco Totti, arriva la seconda edizione con un cast altrettanto favoloso. Oltre all’affascinante Incontrada, alla biondissima e sensuale Leotta e ad Accorsi, ci sono pure Achille Lauro, tra le stelle di Sanremo 2021, il musicista e produttore da cui è inseparabile, Boss Doms, le cantanti Elodie e Myss Keta.

“Eccoci!!! Il cast di Celebrity Hunted 2 al completo! Noi siamo pronti… e voi?”, sottolinea la conduttrice sportiva Dazn 29enne, accompagnando lo scatto con una faccina con gli occhi a stellina. Sono i ‘magnifici sette’ dell’edizione 2021. Saranno ricercati da un gruppo di cacciatori professionisti: analisti, investigatori, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

“Abbiamo appena finito di riprendere CH S2 e siamo qui sul set fotografico…ne vedrete delle belle! Besitos Amigos”, fa sapere la Incontrada. Lo scorso anno a trionfare sono stati Claudio Santamaria e Francesca Barra: stavolta chi vincerà?









