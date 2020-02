Stash incontra papa Francesco: “Soli in una stanza”, cos’è successo

Stash Fiordispino ha incontrato papa Francesco, e a dirlo è stato proprio lui che non è riuscito a trattenere l’emozione e ha avvertito l’esigenza di sfogarsi con i fan: “Poche volte nella vita – queste le sue parole – mi sono emozionato così…”. Nella foto pubblicata dal leader dei The Kolors, da due anni insegnante ad Amici di Maria De Filippi, si vede Stash stringere la mano a papa Francesco con aria visibilmente imbarazzata ma felice. Sulle emozioni del momento Stash si è soffermato su Instagram, dove ha parlato anche di cosa si sono detti “da soli in una stanza”.

“Avere la possibilità – queste le parole del cantante – di stare da soli in una stanza con Papa Francesco a far discorsi sull’importanza del nostro lavoro e del nostro ruolo mi ha fatto capire quanto è grande la nostra fortuna, ma anche quanto è grande la nostra responsabilità…”. Stash insomma sembra essere stato proprio folgorato da papa Francesco, e i fan hanno voluto condividere con lui quest’emozione commentando il post con una valanga di commenti positivi e like. Il cantante era così felice da aver sentito l’esigenza di scrivere un altro commento sotto alla foto dell’incontro: “Alla fine del dialogo, prima di salutarci – queste le sue parole – ci ha detto: ‘A prescindere dalla vostra religione, dalla vostra fede… mettete il cuore in quel che fate’. Un altro momento che per me è stato vero insegnamento!”. Sarebbe stato bello vedere anche un filmato dell’incontro col papa ma sappiamo di chiedere troppo.

“Questo – ha poi concluso Stash – è uno dei momenti che ricorderò per tutta la mia esistenza! Grazie, Francesco! Sei un grande! #thekolors feat. #papafrancesco”. Incontrare papa Francesco non è certo roba di tutti i giorni, ed è un momento senz’altro importante per un cristiano, soprattutto se si tratta di un ragazzo che tra mille difficoltà sta cercando di farsi strada in un mondo come quello della musica che in alcuni casi può arrivare ad essere spietato. Siamo sicuri che quest’incontro ha dato i suoi frutti!

