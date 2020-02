Miriana Trevisan: “Pago distratto da Serena nel suo ruolo di padre”

In collegamento con Pomeriggio Cinque, Miriana Trevisan ha commentato con Barbara d’Urso le ultime vicende riguardanti l’ex compagno Pago e la sua fidanzata, Serena Enardu.

Dopo un primo intervento nella mattinata di ieri, 11 febbraio, a Mattino Cinque, dove ha ribadito le sue posizioni riguardo l’amore tra il padre di suo figlio e la ex tronista, dicendosi in perfetto accordo con la famiglia di lui che crede che l’entrata di Serena al Gf Vip abbia solo leso l’esperienza di Pago, la Trevisan ha lanciato una pesante accusa nei confronti dell’uomo.

“La prima entrata di Serena nella Casa, in cui ha chiesto scusa a Pago, era perfetta – ha precisato l’ex volto di Non è la Rai, salvo poi ricredersi in seguito alla lite avvenuta per il “like” al tentatore Alessandro Graziani – .Poi è di cattivo gusto per tutti, visto che sei un personaggio pubblico, quel like, vista anche la situazione. Ci vogliono delicatezza e amore, specialmente in un momento di fragilità come questo perché il loro amore è davvero fragile”. Solidale con l’ex compagno, molto confusa tra il seguire la testa o il cuore nella sua relazione con la Enardu, Miriana si è detta molto preoccupata per il figlio.

“Non potrò fargli vedere il Grande Fratello Vip nelle prossime puntate. Nicola si sente un po’ trascurato – ha fatto sapere la Trevisan, che vuole tutelare il bambino impedendogli di assistere a scene di litigate come quella andata in onda lo scorso lunedì 10 febbraio – .Pacifico sta perdendo i ruoli che ha nella vita: di fratello, di padre, di figlio di sua mamma. È come se fosse alienato, come se fosse entrato solo nel ruolo di compagno: sta proteggendo e difendendo questa donna, addirittura parlando contro la sua famiglia”.

“La storia con Serena ha inficiato sul suo ruolo di padre?”, ha chiesto Barbara d’Urso a Miriana, che non ha esitato a commentare il comportamento di Pago da quando nella sua vita è entrata a far parte la Enardu. “Sì, c’è una forte distrazione su tutto – ha detto la Trevisan – .Sul suo sogno, la sua arte, il suo spazio libero. C’è distrazione…Nicola (il figlio, ndr) un pochino ne risente e noi, insieme alla famiglia di Pacifico e la mia, perché siamo una famiglia unica, stiamo cercando di tenerlo in una bolla”.

“Nicola sta benissimo eh! – ha precisato, in conclusione, la ex di Pago – . È tutelato da tutti noi, gli facciamo vedere i filmati in cui lui pensa al bambino. Nicola e il papà hanno un rapporto stupendo, Pacifico è un padre perfetto”.

Luana Rosato, ilgiornale.it