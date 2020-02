Arisa torna in tv: contesa da Ballando con le Stelle e Isola dei Famosi

La tv italiana vuole Arisa. Dopo le ottime performance da Barboncino ne Il Cantante Mascherato la cantante è contesa da due importanti programmi televisivi. Nei prossimi mesi Rosalba Pippa potrebbe approdare a Ballando con le Stelle o sbarcare all’Isola dei Famosi. L’invito al programma Rai è arrivato in diretta tv: dopo aver perso nei panni del Barboncino la 37enne è stata invitata personalmente da Milly Carlucci a Ballando. Lì per lì la diretta interessata ha preferito non rispondere ma in queste settimane starebbe valutando la proposta, come sussurrato da Blogo. Nell’ultimo periodo, però, sarebbe arrivata un’altra bella offerta: quella di diventare naufraga nella nuova Isola targata Ilary Blasi.

Come riporta Chi, nel numero in edicola da mercoledì 11 febbraio, gli autori dell’Isola dei Famosi starebbero facendo di tutto per avere Arisa nel cast. Pare che abbiano offerto all’artista un’ingente somma di denaro, di quelle difficili da rifiutare. Al momento dunque Rosalba sta vagliando i due allettanti inviti: Rai Uno o Canale 5? Ballare o naufragare? Non è escluso che Pippa decida alla fine di dire no ad entrambi i progetti per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla musica.

Arisa può contare in questi giorni su un aiuto prezioso, quello del nuovo fidanzato. Un ragazzo di cui ha preferito non svelare il nome, con cui la relazione è iniziata qualche mese fa, come rivelato nell’ultima intervista televisiva concessa a Vieni da me di Caterina Balivo.

