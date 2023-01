Shakira lancia frecciatine a Piquè nel suo nuovo brano e fa il pieno di ascolti

Nella nuova canzone la popstar parla del tradimento dell’ex compagno con la giovane Clara

Shakira lancia frecciatine al vetriolo a Piquè nel suo ultimo brano, che in pochissime ore fa il pieno di visualizzazion e ascolti.

In molte delle strofe del nuovo singolo, BZRP Music Sessions #53, realizzato con la collaborazione del dj argentino Bizarrap, la pop popstar colombiana fa continui riferimenti al tradimento e alla fine della relazione con l’ex giocatore del Barcellona.

Nuovo anno insomma, nuova musica e nuova grinta per Shakira, che già nel suo primo post social datato 2023 aveva parlato del desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e di andare avanti, nonostante il dolore ancora pungente per la fine della sua relazione: “Anche se le nostre ferite continuano ad essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci… Le nostre lacrime non sono uno spreco, annaffiano il terreno dove nascerà il futuro e ci rendono più umani, così che in mezzo al crepacuore possiamo continuare ad amare…”, ha scritto la cantante.

E adesso ecco il nuovo singolo tutto “dedicato” all’ex e alla sua nuova fidanzata Clara Chia, senza sconti per nessuno dei due.

“Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”, recita il ritornello, ovvero : “Ha un nome da persona buona, chiaramente non è come sembra. La popstar colombiana non nasconde la sua rabbia e la sua delusione per il tradimento di Piquè con la giovane di appena 22 anni e si definisce “una donna troppo grande” per stare con un uomo troppo piccolo come lui. “Valgo il doppio di 22”, canta con evidente riferimento all’età della nuova girlfriend del suo ex e poi ancora: “Hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex con un Casio”. In ordine sparso Shakira continua il suo crucifige senza pietà: “Dici di essere un campione e quando ho avuto bisogno di te hai mostrato la tua peggior versione (…) molta palestra, ma fai lavorare anche un po’ il cervello” e la promessa: “con te non ritorno nemmeno se piangi o se mi supplichi”.

Un intento messo nero su bianco, anzi in note, che nel giro di dieci ore hanno raccolto 24 milioni di visualizzazioni, sul canale YouTube di Bizarrap, visualizzazioni da record con commenti al vetriolo per Piqué, diventando già una tendenza musicale.

Subito dopo la separazione, a ottobre, la cantante si era “sfogata” pubblicando il singolo, “Monotonia”, una chiara fotografia della sua situazione sentimentale già nella copertina: un cuore sanguinante, infilzato da una spada.

Da allora sono successe molte cose. La popstar colombiana, si è trasferita a Miami con i due figli nati dalla relazione con Piqué, Milan e Sasha.