Gerry Scotti è diventato nonno-bis: “E’ nato mio nipote Pietro”

Gerry Scotti è nonno per la seconda volta. Dopo Virginia, nata nel 2020, ora è arrivato Pietro. L’annuncio dell’evento lo ha dato lo stesso Gerry con una storia Instagram fatta mentre era negli studi a lavorare. “Mentre stiamo registrando le prove dello ‘Show dei record’ – ha detto il conduttore – esattamente alle 18:10 del 10 gennaio 2023 è nato mio nipote Pietro”.

Per Gerry Scotti una gioia immensa che si aggiunge a quella già provata per la piccola Virginia. I genitori di Virginia e Pietro sono Edoardo Scotti, che Gerry ha avuto con la prima moglie Patrizia Grosso, e Ginevra Piola, una giornalista di Mediaset.

Mentre per il matrimonio con la sua attuale compagna Gabriella c’è ancora tempo, il conduttore si è calato subito alla perfezione nel ruolo di nonno e non si tira mai indietro quando si tratta di raccontare le emozioni di questo periodo della sua vita, pur stando attento a tutelare la privacy della nipotina e dei suoi genitori. “E’ una meraviglia – aveva raccontato a “Verissimo“, ospite di Silvia Toffanin, parlando della prima nipotina -, adesso ha i dentini, quindi non solo graffia, ma morde anche e io sono una delle sue vittime preferite. Avendo un anno si tira su, prova a camminare, bisogna starle dietro. Sta imparando a muovere i primi passi”. E riguarda all’emozione di essere nonno aveva affermato: “Lo auguro a tutti, cercate di diventare nonni”. A lui è piaciuto tanto che adesso di nipotini da coccolare ne avrà due.