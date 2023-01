Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì la chiama “papà”

Il padre della secondogenita della showgirl è nella Casa del GfVip

Belen Rodriguez nei panni di papà. Dopo Fedez che insegnava inutilmente alla figlia Vittoria a pronunciare il suo nome e lei lo rimbalzava dicendo “mamma”, ora tocca alla Rodriguez lo stesso destino. In una storia la figlia Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese, chiama la showgirl “papà”. “Sì, lo so che sono papà per te” ha replicato lei. “Non c’è verso che mi chiami mamma”, ha scritto poi Belen sui social.

Papà a chi?

Devono aver sussultato tutti i follower di Belen quando hanno sentito la piccola Luna Marì chiamare “papà”. Chissà se ha nostalgia del padre Antonino Spinalbese, rinchiuso da mesi nella casa del Grande Fratello Vip, o se nel frattempo si è abituata a chiamare così Stefano De Martino, papà di Santiago, e ormai parte integrante della famiglia da quando lui e Belen sono tornati ad andare d’amore e d’accordo. A chiarire l’equivoco ci pensa la Rodriguez che spiega parlando con la bambina: “Lo so che per te sono papà”. E poi scrive: “Non c’è verso di farle dire mamma”. Insomma, a Belen è capitato quel che è successo a Fedez con Vittoria, ma al contrario. La figlia dei Ferragnez pronunciava solo “mamma” per indicare sia Chiara che Fedez, la secondogenita di Belen ha trovato più semplice ripetere “papà”.

E Stefano è lo zio

In questa bellissima e felice famiglia allargata c’è anche Stefano De Martino che è papà di Santiago, primogenito di Belen. E per Luna Marì è lo zio, così come si considera il presentatore napoletano che in un’intervista aveva detto: “È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”. La Rodriguez e De Martino dopo due separazioni (mai firmate) e nessun divorzio, hanno ritrovato la passione e la serenità. Dallo scorso anno hanno ricominciato a vivere la loro vita in coppia con i loro figli, vivendo tra Milano e Napoli, alternando i rispettivi appartamenti. La loro unione si è consolidata ed è maturata tanto che ora potrebbero pensare di sposarsi di nuovo, dopo quel sì del 2013. “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26 – aveva raccontato a “F” la showgirl – eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”. E anche essere tornati insieme pare essere la cosa più naturale che potesse succedere. “Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti… – confida infatti Belen parlando di Stefano De Martino – La scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”.