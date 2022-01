Teresa Langella in lacrime su Instagram: “Qualcosa va risolto”

Teresa Langella si è sfogata con i fan dei social e, in lacrime, è tornata a parlare dei suoi attacchi d’ansia. Da tempo Teresa Langella soffre di attacchi d’ansia e lei stessa ne ha parlato via social ai suoi follower, descrivendo la condizione in cui, puntualmente, si ritroverebbe da mesi. La fidanzata di Andrea Dal Corso

Da tempo Teresa Langella soffre di attacchi d’ansia e lei stessa ne ha parlato via social ai suoi follower, descrivendo la condizione in cui, puntualmente, si ritroverebbe da mesi. La fidanzata di Andrea Dal Corso non ha parlato dei motivi che potrebbero averle procurato questi brutti attacchi d’ansia ma ha dichiarato che ogni volta che le capitano sarebbe per lei terribile:

“Vorrei solo poter scappare dai troppi pensieri che mi riempiono la testa e trovate rifugio in un posto sicuro, Il mio cuore. Qualche ora fa, l’ennesimo attacco di ansia, la mia più grande nemica da sempre”, ha affermato tra le lacrime, e ancora: “Qualcuno mi dice che quando arriva è perché c’è qualcosa che va risolto, che anche se ci passi su più e più volte, prima poi quella voce tornerà a parlarti e tu la devi ascoltare. Ci sono cose che forse devo risolvere, che ho bisogno di cambiare in qualche modo e devo trovare una soluzione, la migliore per me.”



In tanti sui social le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di solidarietà, e sono in tanti a chiedersi se Teresa Langella riuscirà presto a risolvere questo suo problema.



