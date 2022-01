«Tampone negativo, penso positivo»: il video-messaggio di Jovanotti guarito dal Covid

In una clip, il cantautore – risultato positivo al Coronavirus pochi giorni prima di Natale – ha mostrato la felicità di poter abbracciare nuovamente sua figlia Teresa

Uno spirito come il suo è difficile da abbattere. Dopo aver raccontato, lo scorso 26 dicembre, di essere risultato positivo al Covid, Jovanotti non ha smesso di comunicare con il suo pubblico, dal suo studio casalingo. Il tutto con la sua solita rassicurante carica. E con la sua voglia di non perdersi d’animo. Oggi, mercoledì 12 gennaio, il cantautore ha raccontato di essere guarito dal Coronavirus.

Con un video pubblicato sui suoi canali social, Jova si è mostrato nuovamente in compagnia della figlia Teresa. E ha scritto: «Anche questa è fatta! La risposta al tampone di ieri è arrivata stamattina ed è negativa. In realtà dopo il primo giorno con la febbre poi sono stato subito meglio e poi bene, come del resto è accaduto alle persone vaccinate che conosco e con le quali sono in contatto e che sono state contagiate».

Parlando di sua moglie Francesca e di sua figlia Teresa, ha poi continuato: «Alla notizia che potevo di nuovo abbracciare le mie ragazze ci siamo scambiati i regali di Natale. Quest’anno mi è andata di lusso, la Teresa mi ha fatto dei calzini a mano (come si fanno i calzini con i ferri???! mistero! posso capire una sciarpa dritta ma dei calzettoniiiii) e la Fra mi ha regalato un tappeto bellissimo per il mio studio, sapendo che i tappeti sono il mio oggetto di arredamento preferito (perché un tappeto è una casa portatile, è un territorio, è uno spazio mistico e sensuale e poi i tappeti all’occorrenza volano)».

Il messaggio di Jovanotti si conclude con un pensiero «a chi sta ancora affrontando giorni alle prese con il virus» e con un invito che ci fa tutti volare all’estate. Il prossimo 2 luglio, infatti, prenderà il via da Lignano Sabbiadoro (UD) il nuovo tour del cantante nelle spiagge del nostro Paese. Il Jova Beach Party 2022, infatti, attraverserà tutta la penisola e si concluderà con una data-evento il prossimo 10 dicembre all’Aeroporto di Bresso (Milano).

Jovanotti, che compare come autore del brano con cui Gianni Morandi tornerà in gara a Sanremo 2022, ha da poco pubblicato cinque nuovi brani in un progetto dal titolo La Primavera (Polydor Universal Music).



