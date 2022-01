Pinkpantheress vince il premio Bbc Sound Of 2022 e conquista Elton John, Billie Eilish e Ed Sheeran

Più di un milione di follower in 12 mesi, due brani nella top 40, il premio che ha lanciato star come Adele e Sam Smith, e i Coldplay che fanno la cover di un suo brano: “Just for Me”. La Panteressa Rosa e il successo oltre il confine dei social

Le canzoni di PinkPantheress durano al massimo due minuti e il suo genere è pop, dance, alt-pop, drum and bass…no: non si può definire perché è un mix tutto suo, creato nella sua stanza, tra peluche, libri universitari e il poster del suo film preferito: La Pantera Rosa.

Pinkpantheress – la “Panteressa rosa” è inglese, ha 20 anni e un profilo Tik Tok e questo non farebbe scalpore, se non fosse che Elton John, Ed Sheeran, Billie Eilish e un centinaio di altri esperti l’hanno indicata alla Bbc come talento da seguire per questo 2022.

La ragazza aveva iniziato quasi per caso. Un anno fa, con un breve video di 12 secondi, una cover di “Off the Wall» di Michael Jackson e una vocedestinata a lasciare il segno. Più di un milione di follower in 12 mesi e oggi ha due brani nella top 40, il premio della Bbc (che ha lanciato star come Adele e Sam Smith) e i Coldplay che fanno la cover di suo brano: “Just for Me”.

Forse il suo vero nome è quello che gira sul web: Gemma Victoria Walker, ma non è mai stato confermato perché la ragazza difende la propria vita privata, anche se questo sembra strano per una star dei social. Quello che ha raccontato di sé è che è nata nel 2001 a Bath, da madre keniota e padre inglese, che è cresciuta nel Kent e che studia Cinema a Londra.

Ha tenuto tre concerti in piccole e alternative sale di Londra. Biglietti esauriti in pochi secondi e l’avviso su Instagram: “Non andate in bagno, rischiate di perdere tutto lo show”.

Brevi i concerti quindi, brevi le canzoni e breve il primo ep: “To Hell with It” è composto da dieci brani e dura 19 minuti, il formato perfetto per la piattaforma che l’ha vista nascere e dove si muove agilmente, come una pantera… una Panteressa rosa.