Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli informata della diffida della Trevisan: “Ecco cosa mi hanno detto in confessionale”

La cantante lirica commenta con il Soleil Sorge l’azione legale dell’ex marito di Miriana Trevisan, in seguito alle sue dichiarazioni al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli, oltre alle offese razziste nei confronti di Lulù Selassiè, si è resa protagonista anche di un attacco a Mirian Trevisan che ha spinto l’ex marito Pago a procedere legalmente, diffidando la soprano.

Gf Vip, Katia Ricciarelli informata della diffida: “Ecco cosa mi hanno detto in confessionale”

Un accenno della vicenda è stato fatto dal conduttore Alfonso Signorini, che in apertura dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha parlato degli attacchi alla Trevisan che però non poteva approfondire: “Non parleremo dello scontro tra Miriana Trevisan e Katia, ci sono cose in ballo e io rispetto la decisione che è stata presa”, ha dichiarato Signorini.

Nel corso di un litigio avvenuto tra la soprano e la Trevisan, la Ricciarelli ha dichiarato: : “E tu quindi saresti una madre?” Parole per molti inaccettabili e lo sono state anche per l’ex marito Pago:

”Annuncio che alcune delle parole rivolte stasera al GF Vip alla mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri avvocati al più presto. Domani passerò tutto il materiale in questione. Questo per tutelare la mia famiglia e soprattutto il nostro bambino. Poi aspetteremo Miriana per decidere che direzione prendere. Ovviamente mi auguro che tutto ciò non si ripeta e che certe parole non vengano più pronunciate“, questo il post su Instagram del cantante sardo in seguito alle esternazioni della Ricciarelli.



Quest’ultima ne ha parlato con la sua amica Soleil Sorge e ha rivelato di essere a conoscenza della diffida in questione, dandole poca importanza:



“Ti devo dire una cosa molto delicata, ma tu giurami che stai zitta. Prima in confessionale mi hanno detto che è partita una diffida. Questo per la questione su Miriana Trevisan e il mio ‘tu saresti una madre?’. Hanno messo gli avvocati ora. Capisci come si amo messi adesso? Ora dovrò anche… Certo che è una diffida non è nulla di che. Comunque la cosa è partita da casa dal suo ex marito”.

Gf Vip, Katia Ricciarelli: “Avevo tutte le ragioni del mondo, mi hanno fatto i complimenti”

Katia, in questi ultimi giorni, ha rivelato spesso le parole degli autori dopo la puntata in cui si è resa protagoniste di offese e litigi. La soprano ha fatto presente di aver ricevuto i complimenti dal confessionale: “Ho avuto i complimenti da tutti dall’alto…per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco. No, ma io riconosco… Si perde anche il controllo…Comunque sono contenta perché ho fatto quello che voleva lui. Bisogna adeguarsi, anche se avevo tutte le ragioni del mondo. Prima della puntata, mi ci voleva infatti sono andata molto tranquilla. Hai visto? Molto tranquilla. Infatti, mi hanno fatto i complimenti, perché potevo anche non esserlo.



