Final Destination 6: Il regista di Spider-Man Jon Watts prepara il sesto film della serie

Jon Watts, passato dall’anonimato allo stardom con le regie dei film di Spider-Man con Tom Holland, sta sviluppando per HBO Max un film della serie horror Final Destination

Nel 2014. quando uscì il suo primo film, l’horror Clown, avemmo occasione di intervistare via mail il regista Jon Watts. Non ci saremmo mai neanche immaginati all’epoca – e probabilmente neanche lui – di trovarlo al timone di una serie di cinecomic di enorme successo come quella di Spider-Man, il cui ultimo capitolo, Spider-Man: No Way Home, ha battuto ogni record pur in tempi di pandemia. Adesso Watts sta per tornare all’horror, con un nuovo film – il sesto della serie – di Final Destination, che sta sviluppando per HBO Max.

Final Destination

La saga horror teen di Final Destination inizia nel 2000, con il film diretto da James Wong, e procede con quattro sequel, l’ultimo dei quali uscito nel 2011. Nella serie il cattivo a caccia di vittime è nientemeno che… la Morte, come ricorderà chi li ha visti. Ogni film ha al centro un gruppo di persone e un presagio di morte avuto da una di loro. Alla fine, nessuno sfuggirà a una serie di incidenti provocati dalla Nera Signora. Watts non dirigerà il nuovo film, ma compare come produttore e autore del soggetto e del trattamento, anche se la sceneggiatura verrà scritta da Lori EvansTaylor e Guy Busick, che hanno collaborato al nuovo Scream.



Il motivo per cui Jon Watts non dirigerà il sesto Final Destination è perché è già impegnato con un nuovo action interpretato da Brad Pitt e George Clooney e con la nuova versione dei Fantastic 4 per la Marvel. È bello però che con tanti progetti di serie A il regista non dimentichi le sue “umili” origini nel genere.



ComingSoon.it