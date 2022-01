Alessandra Mastronardi è tornata single, la storia con Ross McCall si ferma a un passo dall’altare

Secondo le indiscrezioni riportate da Gente, Alessandra Mastronardi e il compagno Ross McCall avrebbero dovuto sposarsi la scorsa estate in Italia, probabilmente a Napoli, per coronare la loro storia d’amore di quattro anni, sempre divisa tra la loro casa di Londra e gli impegni sul set a Roma. Eppure, in questi giorni è arrivata tutt’altra notizia:Alessandra Mastronardi è tornata ufficialmente single.

Lo scoop di Diva e Donna è stato confermato in modo diretto dalla stessa attrice, che ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto insieme all’ormai ex fidanzato. Sempre via social è arrivata la versione di Mastronardi sulla fine del rapporto, che il gossip voleva causata da un tradimento della stessa attrice. Non è stato così, smentisce categoricamente via Instagram Alessandra Mastronardi, confermando la separazione ma non l’infedeltà. Finisce allora a un passo dall’altare la storia tra McCall e Mastronardi, nonostante i due si fossero promessi amore poco tempo fa. In occasione del 35esimo compleanno dell’attrice lui le aveva infatti chiesto di sposarsi, e l’unico impedimento era sembrata la pandemia, con la data rinviata più volte e poi a mai.

L’inizio dell’amore tra i due attori risale al 2017 sul set del film About Us, del quale lui, oltre che interprete, era produttore e autore. Pochi mesi dopo i due hanno ufficializzato le cose e da allora sono diventati inseparabili. Mai una crisi, un gossip, uno screzio. Nel 2019, quando Alessandra Mastronardi è madrina del Festival di Venezia, i due appaiono insieme sul red carpet, più belli e affiatati che mai.

Poi la pandemia, il lockdown trascorso insieme nella casa di Londra, a proposito di cui l’attrice aveva raccontato: “Il confinamento è stato un test enorme. Abbiamo avuto alti e bassi, ma la convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore”. Una convinzione che dura poco, perché appena un anno dopo Alessandra e Ross non sono più una coppia. A pochi giorni dall’annuncio, lei commenta su Instagram pubblicando una story con la scritta Dont’ Worry. Niente paura quindi, Alessandra starà bene.



Elle.com