Successo streaming per il Teatro Fusco di Taranto: gli eventi hanno superato le 300mila visualizzazioni

“Superate le 300 mila visualizzazioni per i 9 appuntamenti organizzati dal Teatro Fusco nelle ultime tre settimane e divulgati sulla sua pagina Facebook su quella di Ecosistema Taranto e dei vari partner intervenuti”. Lo annuncia il comune di Taranto facendo un punto sugli eventi culturali programmati tra Natale ed Epifania. Chiuso l’accesso al pubblico, tutto si è svolto via streaming: dalla musica alla presentazione di libri. “Numeri che sarebbe impossibile replicare all’interno di un qualunque teatro – commenta l’assessore alla Cultura, Fabiano Marti, a proposito delle visualizzazioni ottenute -. È il segnale reale, tangibile, nonostante la chiusura causata dalla Pandemia, che l’amministrazione comunale non si è fatta trovare impreparata e, anzi, ha programmato un’offerta culturale che ha travalicato i confini locali. Abbiamo creato una rete che ha iniziato a lavorare all’unisono”. Tra gli eventi effettuati, “Sipario, si legge”, l’appuntamento con la letteratura. “Un progetto che è nato in questo momento in cui è impossibile proporre presentazioni di libri in presenza, ma che ha un valore ancor più importante poiché per la prima volta le librerie di Taranto hanno sottoscritto un patto di cooperazione con l’amministrazione comunale. E insieme abbiamo progetti a lunga scadenza” commenta ancora Marti. Importanti nomi della letteratura sono stati ospiti, virtualmente, sul palco del teatro Fusco in una scenografia suggestiva in cui i vuoti erano riempiti dalle sagome degli scrittori “che quasi presidiavano fisicamente un luogo della cultura come il teatro”.