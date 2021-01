Nina Soldano lascia “Un posto al sole”: “Non è stata una mia scelta”

L’improvvisa uscita di scena di Marina Giordano è stato un colpo al cuore per i fan di “Un posto al sole” e un colpo basso per l’attrice che l’ha interpretata per tanti anni. Via social Nina Soldano si è infatti sfogata con i suoi follower, chiarendo amareggiata: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so , l’unica certezza è la sua partenza”.

Via social si è scatenata una piccola rivolta di telespettatori delusi. che chiedono a gran voce il ritorno della perfida Soldano. Alcuni lanciano petizioni, altri hashtag (#Marinaresta) e in tanti dichiarano di non essere più intenzionati a seguire la soap senza di lei. “Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me.. non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”, scrive l’attrice condividendo alcuni del messaggi dei follower nelle sue storie.

“Un posto al sole senza Marina Giordano è davvero difficile da immaginare, soprattutto per chi come me lo segue da tanti anni. Mi auguro che sia un’uscita solo temporanea”, scrive un utente. “Gli ascolti scenderanno senza di te. Vedrai come faranno presto a farti tornare!”, replica un altro.

Tgcom24