Made in Italy: cast e trama della nuova serie TV di Canale 5

Da mercoledì 13 gennaio, in onda su Canale5 la serie tv Made in Italy. Già disponibile su Amazon Prime Video dal 2019, racconta il mondo della moda nella Milano del 1974 attraverso gli occhi della giornalista Irene Mastrangelo interpretata da Greta Ferro. L’appuntamento con le quattro puntate della fiction è alle ore 21:20, il mercoledì in prima serata.

Gli episodi andranno in onda su Canale5, due alla volta per un totale di quattro puntate, dal 13 gennaio al 3 febbraio 2021, salvo cambi di programmazione. L’appuntamento è alle ore 21:20.

Anticipazioni prima puntata del 13 gennaio

Nella prima puntata di Made in Italy, in onda mercoledì 13 gennaio, Irene ha 23 anni ed è a un passo dalla Laurea in Storia dell’Arte, faticosamente conquistata con i suoi sacrifici e quelli dei suoi genitori che hanno lasciato il Sud in cerca di lavoro a Milano. Proprio mentre sta per raggiungere l’agognato traguardo, però, Irene litiga con il professore che non accetta le sue idee progressiste e rifiuta il voto che le avrebbe permesso di concludere il suo percorso di studi. Questo genera liti in famiglia. Irene capisce di non poter più gravare sui suoi genitori e cerca un lavoro. Viene assunta come apprendista nella redazione di Appeal ed entra nelle affascinanti dinamiche di questa realtà.

Il cast di Made in Italy: attori e personaggi

Greta Ferro interpreta Irene Mastrangelo; Margherita Buy interpreta Rita Pasini; Fiammetta Cicogna interpreta Monica Massimello; Sergio Albelli interpreta Andrea Nava; Raoul Bova interpreta Giorgio Armani; Maurizio Lastrico interpreta Filippo Cerasi; Valentina Carnelutti interpreta Ludovica; Giuseppe Cederna interpreta Armando Frattini; Marco Bocci interpreta John Sassi; Andrea Bosca interpreta Davide Frangi; Anna Ferruzzo interpreta Giuseppina; Francesco Di Raimondo interpreta Diego; Saul Nanni interpreta Flavio; Gaetano Bruno interpreta Walter Albini; Ninni Bruschetta interpreta Pasquale; Erica Del Bianco interpreta Eleonora.

Made in Italy, la trama della serie TV sulla moda italiana

La serie Made in Italy è ambientata negli anni Settanta e racconta come un gruppo di stilisti italiani, siano riusciti a stravolgere il mondo della moda. Stiamo parlando di Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferrè. Lo spettatore potrà assistere all’affermazione del Made in Italy attraverso gli occhi di Irene Mastrangelo, giovane redattrice della rivista Appeal. La sua determinazione la porterà a una carriera brillante ma in cui non mancheranno gli ostacoli. Con passione racconterà la donna in rapporto alla moda, da quella potente e indipendente di Armani a quella sensuale di Versace, sempre sotto l’occhio vigile della sua caporedattrice Rita Pasini.

Daniela Seclì, Tv.fanpage.it