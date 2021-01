Francesca Reggiani virale con gli sgravi bidet

Impazza sui social l’imitazione dell’architetto Paola Marella ad opera di Francesca Reggiani, che ne propone una versione alle prese con il Dl Rilancio e con gli incentivi per le ristrutturazioni. Dopo la sua versione della virologa Ilaria Capua che chiudeva l’anno annunciando al mondo che l’unica certezza sul coronavirus è che sia nato a gennaio e dunque che sia del Capricorno, l’attrice romana appare sui suoi profili social con una parrucca bicolore bianco-nero e un giubbetto di pelle rosa, nelle sembianze dell’architetto conduttrice di tante trasmissioni tv dedicate alle case (‘Cerco Casa Disperatamente’, ‘Vendo Casa Disperatamente’, ‘4 Case’ ed altre) e spesso opinionista ospite di programmi di approfondimento dell’attualità quando si parla di immobili. “Lo sapevi che oggi ristrutturare casa più che mai conviene”, esordisce l’attrice che poi definisce gli incentivi del governo, “il decreto Rilancio, carta, passo, bluffo, sto” e promette “uno sconto in fattura equivalente alla somma totale per la sostituzione di un bidet”.

Adnkronos