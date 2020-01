Cristiano Ronaldo dopo il calcio vuole fare l’attore: ‘Mi piacerebbe partecipare a un film di Hollywood’

Cristiano Ronaldo, dopo l’addio al calcio, vorrebbe recitare, fare l’attore a Hollywood. Lo sportivo 34enne, premiato per la sesta volta a Dubai come miglior giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards, non si pone limiti e sogna in grande anche pensando al set.



“Voglio continuare a vincere ancora per un bel po’ – spiega CR7 quando gli si domanda del suo futuro, come scrive Gente – ma mi sto rendendo conto che ci sarà un ‘dopo’ e desidero essere pronto a quegli altri 50 anni , spero, che mi aspettano”. E subito aggiunge: “Mi piacerebbe avere nuovi ostacoli da superare, nuovi obiettivi, fare qualcosa che ancora non sono capace di fare, come per esempio partecipare a un film di Hollywood. E’ un esempio, ma mi ci voglio preparare imparando a parlare bene l’inglese, a recitare al top”.



La carriera da attore stuzzica Cristiano Ronaldo, 34 anni. “Per il calcio non mi capita più di essere nervoso, di non dormire la notte: sono pronto, preparato, so come comportarmi – sottolinea il portoghese, attaccante della Juventus – Ma a recitare, a confrontarmi con attori professionisti, non sono abituato. Mi piace l’idea di uscire dalla mia zona di comfort: è una sfida e io amo le sfide. Prima voglio sorprendere me stesso, poi tutti gli altri”.



Padre di Cristiano Jr., 9 anni, I gemelli Eva e Mateo, 2 anni, Alana Martina, 2, legato a Georgina Rodriguez, 25 anni, CR7 stupisce con il pallone tra i piedi, ma sa che prima o poi dovrà smettere, e allora pensa ad Hollywood. Dopo essere già stato protagonista dei docu-film sulla sua vita e aver prestato la voce a qualche cartone animato, ora ammette di voler recitare sul serio, anche solo per divertimento, dato il suo patrimonio già smisurato e un fatturato da mille e una notte che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro l’anno.



