“Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams”: in una graphic novel la vita del camaleonte del rock

Il 10 gennaio del 2016, annus horribilis del rock, se ne andava a 69 anni divorato da un cancro, David Bowie, uno degli artisti più innovativi, eclettici e avanguardsti della storia del rock. Nell’anniversario della sua scomparsa esce nelle librerie “Bowie – Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams“, una graphic novel realizzata da Steve Horton, Michael Allred e Laura Allred, che ne ripercorre la vita. La prefazione è di Neil Gaiman.



L’opera, pubblicata in Italia da Panini Comics, esce in contemporanea con l’originale americano in una edizione in cartonato contenuto in un esclusivo case in pvc.

Un volume emozionante e magnificamente illustrato dalla coppia più pop e technicolor del fumetto americano, Michael e Laura Allred, con la sceneggiatura di Steve Horton, che ripercorre la scalata al successo dell’artista dall’anonimato alla fama mondiale, in parallelo all’ascesa e alla caduta del suo alter ego Ziggy Stardust.

Una graphic novel perfettamente in linea con il mondo immaginifico di Bowie, reso magistralmente da Allred, fumettista e scrittore americano autore di opere come “Madman” e “Red Rocket”. La moglie Laura si occupa invece della colorazione delle tavole.

