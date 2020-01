Barbara D’Urso si è fidanzata? Cena romantica in dolce compagnia e anello per la conduttrice …

Carmelita condivide alcuni video sul social e sembra voler ufficializzare la storia.

Non mostra il volto del suo accompagnatore, fa vedere solo mani intrecciate.

Barbara D’Urso si è fidanzata? La conduttrice potrebbe aver finalmente trovato il suo principe azzurro. Così almeno lascia intendere nelle sue IG Stories. Carmelita condivide con i tantissimi fan alcuni video in cui , durante una cena romantica, non fa vedere il volto del suo misterioso accompagnatore, ma solo mani che si intrecciano appassionatamente e non solo… Spunta anche un prezioso anello!

Barbara D’Urso non ha mai smesso di cercare l’amore. La 62enne più volte, intervistata, ha detto di avere voglia di provare il batticuore per qualcuno. Ora potrebbe aver scovato la sua anima gemella.

Nelle Storie su Instagram Barbara D’Urso accompagna le immagini pubblicate con una scritta in cui svela che è nel bel mezzo di una cena romantica durante la quale il segretissimo ‘Mister X’ improvvisamente le infila al dito un anello: una fedina di brillanti.

La presentatrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Non è la D’Urso, una delle regine indiscusse della tv, non si ‘sbottona’ e non aggiunge altro, anche se i brani con cui accompagna i suoi video paiono confermare, quasi ufficializzare, la relazione. La scelta musicale è romantica quanto la cena che Barbara D’Urso sta vivendo: sceglie “Io che non vivo” di Pino Donaggio, poi “E’ colpa mia” di Maria Nazionale e dulcis in fondo “Someone like you” di Adele.

I riflettori si sono improvvisamente accesi sulle questioni di cuore di Barbara: ora tutti vogliono sapere chi era al tavolo con lei, di chi sono le mani che si intrecciano appassionatamente a quelle della D’Urso. Carmelita svelerà l’identità dell’uomo? O confesserà che è solo una semplice burla?

