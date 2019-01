Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, partirà alle 15 su Rai1 per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e ci farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Insieme ad Alberto Angela, si proseguirà il viaggio in Canada. Dallo spettacolo mozzafiato delle Montagne Rocciose, tra foreste sconfinate, laghi turchesi, imponenti ghiacciai e vette maestose, alla celebre “Dinosaur Hall” del Royal Tyrrell Museum di Drumheller, con i suoi oltre 40 scheletri di dinosauri ricostruiti, questo paese ci regala, ogni volta, sorprendenti emozioni.

Per oltre trecento anni, in pace e in guerra, il suono delle cornamuse ha scandito la vita della gente di Scozia. La cornamusa non è solo parte di una tradizione musicale ormai antica, ma soprattutto un potente fattore di aggregazione e di forte identità culturale, un legame indissolubile con la propria terra anche quando si è lontani. E i suonatori di cornamusa sono, in pace e in guerra, gli orgogliosi e rispettati custodi di questi valori.

Nel mondo esistono aeroporti estremi che permettono, anche in situazioni proibitive, di collegare al resto del mondo. paesi, città, località altrimenti sperdute o isolate. Grazie all’abilità e il sangue freddo dei piloti assistiamo a decolli e atterraggi straordinari in Antartide, in Nepal, alle falde dell’Everest, o a Hong Kong.