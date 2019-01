Stefano De Martino: “Belen? Non siamo tornati insieme ma siamo una bella famiglia”

Stefano De Martino smentisce di essere tornato con la ex moglie, e durante un’intervista in cui si racconta in toto, il ballerino ha ammesso che comunque con Belen, per amore di Santiago, formano ancora una bella famiglia

Stefano De Martino ha rilasciato una lunghissima intervista al sito Fanpage.it:: il ballerino, lanciato dal talent di Maria De Filippi, Amici, ha parlato, senza freni, della sua vita sentimentale, di tutte le donne che ha frequentato ma anche del suo lavoro e dei progetti futuri.

Stefano è partito dai suoi esordi in tv, per poi tracciare tutto il su percorso: lavoro e sentimenti si intrecciano, visto che la sua storia con Emma Marrone è nata proprio sotto i riflettori mentre frequentava la scuola più famosa d’Italia, e sempre sotto i riflettori ha conosciuto Belen, la sua ex moglie, nonché madre del suo bambino.

“Si tratta del programma che mi ha lanciato. Non pensavo di fare televisione, poi un po’ per esigenza, un po’ per curiosità, mi sono ritrovato a fare i provini per Amici”, ha confessato Stefano parlando del talent di Canale 5, aggiungendo che probabilmente non sarà presente neanche durante la prossima edizione del programma. Dopo, De Martino è passato a chiarire la sua situazione affettiva: “No, non sono fidanzato”.

Dunque, non c’è alcun flirt in corso con la modella Chiara Scelsi, infatti, Stefano ha aggiunto al riguardo: “In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli. Dico un po’ perché a volte devo fare per forza di cose il padre, perché non va bene essere troppo amici dei figli”. E proprio in riferimento all’amore che prova per il figlio, il ballerino ha voluto precisare i rapporti che lo legano alla ex moglie: “No, non sono tornato con Belen. Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni”.

Dopo aver ammesso qualche ritocchino estetico, Stefano ha anche detto che la Ambrosio è l’unica donna con cui ha avuto una vera frequentazione, smentendo invece tutte le altre che negli anni gli hanno appioppato “L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”. Impossibile poi non far riferimento alla sua ex storica, Emma Marrone:”È una mia ex fidanzata, una cantante bravissima”.

Una lunga intervista fiume in cui Stefano non ha voluto nascondere nulla sul suo passato e sul suo presente, chiarendo che adesso anche con Fabrizio Corona, dopo anni di rivalità per via di Belen, ha un ottimo rapporto. De Martino pare molto concentrato sul figlio: ancora nessuna donna ha saputo conquistare il suo cuore dopo la Rodriguez.

Francesca Ajello, il Giornale