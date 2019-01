La rivincita di James Middleton: dal profilo Instagram pubblico alla nuova fidanzata

Il 31enne ha iniziato il 2019 baciando la nuova fidanzata a St. Barts, e adesso si racconta via social. Tra la passione per i cani e quella per gli sport estremi. Che voglia liberarsi dall’etichetta di «fratello di»?

C’è stato un tempo in cui era solo il «fratellino di». Perché se James Middleton – trentuno anni, un’ottima istruzione, amicizie giuste e bell’aspetto – ha sempre avuto «tutte le carte in regola» per essere uno dei giovani più chiacchierati e desiderabili di Londra e dintorni, a fare la differenza ci ha pensato il resto del suo albero genealogico. La sorella maggiore Kate, 37, ha sposato il 29 aprile 2011 il principe William, diventando da semplice commoner duchessa di Cambridge (e futura regina consorte), e l’altra sorella Pippa nel giorno del matrimonio reale, piuttosto che (come lui) apparire solo in terza fila nelle foto di gruppo, ha deciso di prendersi un «pezzetto» di scena.

E grazie a un «abito troppo attillato» ha costruito il mito.

Ma adesso la musica sembra stia cambiando. James ha voluto iniziare il 2019 in modo diverso, in cerca della sua «rivincita». Ha festeggiato il Capodanno davanti al mare di St. Barts., in compagnia di Pippa e del marito James Matthews. E lì n0nostante il bikini bianco sfoggiato dalla sorella, a meno di tre mesi dalla nascita di Arthur Michael William (tre nomi come ogni royal baby che si rispetti), è riuscito a conquistare l’attenzione dei riflettori. Merito (anche) di una nuova e bella fidanzata: l’analista finanziaria francese Alizee Thevenet. I loro baci sulla spiaggia non potevano passare inosservati.

E adesso il giovane Middleton raddoppia, rendendo pubblico il suo profilo Instagram (@jmidy). Le foto, ora sotto gli occhi di tutti sono tante, e iniziano dal 2013. In mostra tutte le sue passioni: la campagna, i cani che alleva (Lupo, il cucciolo di William e Kate è figlio della sua cocker spaniel, Ella), la collezione d’auto d’epoca, e tanto sport. Dalla corsa a quelli più estremi. Kate, ligia al protocollo, non si vede, e così anche la nuova fiamma (c’è tempo). Trova, invece, spazio Pippa, spesso compagna di gare sportive.

Nel 2013 James aveva fondato un’azienda, Boomfs, che produce caramelle personalizzate. Azienda che, nonostante la popolarità della famiglia, non è stata per niente un successo. L’impresa di produzione di marshmallow customizzati, su richiesta dei clienti, ha registrato perdite per tre milioni di sterline negli ultimi anni, così a lui non è rimasto che chiudere e «riciclarsi». Adesso fa la guida all’hotel Glen Affric Lodge, in Scozia, dalle parti di Loch Ness.

A dargli questa nuova opportunità è stato il suocero di sua sorella Pippa, David Matthews, proprietario dell’hotel. Lì il fratellino delle Middleton ha fatto sapere di trovarsi davvero bene: «La campagna è il posto in cui sono più felice», ha dichiarato al Telegraph. L’unico inconveniente, ha raccontato lo scorso autunno un insider al Daily Mail, sarebbero le continue richieste di foto da parte dei turisti in quanto «fratello di». Col nuovo anno, però, le richieste potrebbero avere un’altra motivazione. Quel che è certo è il rapporto con le sorelle: «Dico sempre che ho tre mamme. Da piccolo non me ne facevano passare una: lo dicevano sempre ai nostri genitori. Ma io sono orgoglioso di loro, come so che loro sono orgogliose di me».

