Kate, Harry o Sua Maestà? La classifica dei reali che hanno «lavorato» di più nel 2018

Alcuni membri della royal family, si sa, «lavorano» più duramente di altri. Tra i giovani a vincere è William, ma siamo certi che nel 2019 Meghan si darà da fare. Instancabili e devoti alla causa sono i due figli della sovrana, la principessa Anna e il principe Carlo

Essere un reale è senza dubbio un «ruolo» abbastanza piacevole. Privilegi, esclusivi viaggi internazionali, proprietà da 45 camere e oltre. Ma ci si aspetta che i membri della famiglia reale britannica facciano di più che spostarsi tra Buckingham Palace e Kensington. Ogni anno, infatti, hanno davanti una serie di impegni ufficiali, visite a enti di ogni tipo, inaugurazioni, banchetti, gala e incontri. Sempre in nome (e per conto) di Sua Maestà. E alcuni, com’è facilmente immaginabile, «lavorano» più duramente di altri.

Così a ogni inizio di un nuovo anno desta attenzione l’ormai tradizionale classifica dei Windsor che più si sono dati da fare negli ultimi 365 giorni. A stilarla è l’ex broker assicurativo Tim O’Donovan che tiene il conto e poi lo comunica in una lettera al Times. Questo il resoconto del 2018. Iniziamo dai più giovani. Negli ultimi mesi c’è stata una new entry a Palazzo: Meghan Markle, moglie di Harry dallo scorso 19 maggio. E tra lei, la cognata Kate Middleton e i due fratelli, William e Harry, si posiziona sul gradino più alto il primogenito di Carlo e Diana, futuro re.

Il 36enne, infatti, ha partecipato a 150 impegni nel Regno Unito e a 70 all’estero. Il fratello, invece, si ferma a quota 108 in patria più 85 in giro per il mondo (e qui non va dimenticato il lungo tour intrapreso insieme all’ex attrice americana tra Australia e Nuova Zelanda). Meghan ha totalizzato 45 impegni in «casa» e 51 all’estero. Potrà rifarsi nel 2019. Quanto a Kate, che ha dato il benvenuto al principe Louis lo scorso aprile, e ha poi trascorso diversi mesi in maternità con gli altri figli George, 5, e Charlotte, 3, ha partecipato a 64 impegni nel Regno Unito e a 23 nel resto del globo.

E adesso passiamo ai senior. Lavoratore instancabile è il principe Carlo, al primo posto della lista nel 2017. Nel 2018, invece, ha presenziato a 398 impegni nel Regno Unito e 109 all’estero. È stato l’anno dei suoi 70, e dopo mamma Elisabetta è colui che più si impegna a portare avanti i doveri della «Firm». Nel corso degli anni ha fondato una serie di enti di beneficenza ed è patrono di oltre 400 organizzazioni. Si dice sia in grado di raccogliere tra i 140 e i 180 milioni di sterline l’anno grazie alle sue ramificate conoscenze e alla sua influenza.

Ma a batterlo nell’ultimo anno è stata la sorella, la principessa Anna. La 68enne ha partecipato a 447 impegni nel Regno Unito e 71 all’estero. Quanto alla sovrana, nonostante nell’ultimo periodo abbia delegato molte funzioni a figli e nipoti, ha partecipato a 283 eventi pubblici in Gran Bretagna, nessuno all’estero. «A eccezione del giorno di Natale e del giorno di Pasqua, la regina non ha mai un giorno libero», scrive O’Donovan. Del resto, si sa, con The Queen, 92 anni già compiuti, è impossibile competere.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair