Harry e Meghan: svelato il loro rifugio d’amore segreto

Un rifugio d’amore immerso nel verde per Meghan Markle e il Principe Harry: ecco l’ex fattoria nell’Oxfordshire, per trascorrere momenti intimi

Si stanno rapidamente diffondendo le prime immagini della fattoria affittata da Meghan Markle e dal Principe Harry a Cotswold, nell’Oxfordshire.

La proprietà – un vero e proprio rifugio d’amore immerso in 4 acri di colline, vale 2,5 milioni di sterline – come attesta il Sun, e in passato ha ospitato degli amici della Royal Family e in particolare degli sposi, come George e Amal Clooney, Serena Williams, Priyanka Chopra e i relativi mariti, oltre naturalmente alla mamma della duchessa Doria Ragland.

Una persona vicina a Meghan e Harry ha raccontato dei panorami mozzafiato che la residenza regala, oltre al fatto che permetta dei momenti privati di relax nel verde – in particolare le lunghe passeggiate dei duchi con i propri cani, oltre che tante attività all’aria aperta con i propri amici.

Il cottage risale al XVIII secolo e possiede 4 camere da letto – ma una è stata trasformata in cabina armadio – poi c’è un fienile che è stato convertito e ora possiede due cucine, una zona salotto ariosa con finestre alte dal pavimento al soffitto. Non mancano un salotto all’aperto con stufe a fungo e una dépendance per gli ospiti o il personale, formata da sue camere.

Harry e Meghan sono in affitto da circa un anno, ma hanno un contratto di due, e quindi terranno la residenza anche dopo il loro trasferimento nel Frogmore Cottage di Windsor, per il quale la duchessa di Sussex sta ultimando la supervisione dei lavori, in vista della nascita del suo primogenito che si stima tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Elisabetta Esposito, il Giornale