Uomini e Donne, le accuse dei fan: favoritismi per alcuni partecipanti

Nello studio di Uomini e Donne, anno dopo anno, sono giunti tantissimi volti nuovi nel parterre maschile e in quello femminile del trono over, ma abbiamo assistito anche a numerosi ritorni. Tra cui Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua. Ultimo ma non ultimo Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più chiacchierati del trono over con le sue conoscenza evanescenti e le cene romantiche finite in tragedia. Ma alcuni fan si sono chiesti perché non si sia data occasione a tutti di tornare.

Pamela Barretta, ad esempio, è tornata ad essere ufficialmente single ed è ancora molto seguita dal pubblico del programma, che invade il suo profilo Instagram di complimenti e domande sulla sua assenza dal parterre. Pamela ha fatto intendere più volte di non essere in studio non per suo volere, così come è successo a Valentina Autiero ma anche ad Aurora Tropea, massacrata in puntata e mai più riapparsa nella trasmissione di Canale 5. La redazione di Uomini e Donne fa favoritismi? Certamente è giusto che a tornare nel programma siano i personaggi che possono alzare lo share e incuriosire, ma ciò non vuol dire che essi siano stati corretti nei confronti dello spirito del format o che vadano dimenticati tutti i loro peccati.