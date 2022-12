Shrek 5, Antonio Banderas parla della possibile uscita del nuovo capitolo della saga

Shrek 5 ci sarà? Non ci sono certezze ma l’attore ha dato una speranza ai tanti fan della saga

Ottime notizie per i tanti fan della saga di Shrek, il mostro verde tanto grande quanto buono, che potrebbe presto arricchirsi di un quinto capitolo. È stato Antonio Banderas a rivelare questa possibilità durante un’ospitata al Red Sea Film Festival, dove l’attore è arrivato per la pellicola Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio, che in Italia ha debuttato il 7 dicembre al cinema ed è già al primo posto nelle classifiche di vendita. Antonio Banderas non ha dato nessuna certezza sul ritorno di Shrek con un nuovo capitolo, ma ha lasciato aperta una porta e tanto basta ai tanti ammiratori del film per iniziare a sperare.

L’IPOTESI DI BANDERAS SUL RITORNO DI SHREK

Non tutti sanno che Antonio Banderas, oltre a essere un attore amato e apprezzato, è anche uno dei doppiatori più ricercati dal mondo cinematografico. L’attore è la voce originale del Gatto con gli stivali nell’ultima pellicola di successo e proprio parlando del suo lavoro per il personaggio felino con il quale è tornato al cinema, si è lasciato scappare anche una dichiarazione riguardante Shrek e un suo possibile ritorno sulle scene: “Sono questo Gatto da quasi vent’anni. La prima volta che feci il Gatto con gli Stivali stavo lavorando a Broadway, la mia prima sessione la feci lì. Ora siamo arrivati a cinque film. Ce ne sarà probabilmente un altro, e Shrek probabilmente tornerà”. Le parole di Antonio Banderas sono state molto chiare e non lasciano spazio di interpretazione, quindi è impossibile leggervi elementi di certezza per il ritorno di Shrek. Però se l’attore ha parlato in questo modo, è evidente che nell’ambiente se ne comincia a parlare e si sta valutando una possibilità in tal senso, che sembra essere molto più di qualcosa di aleatorio.

I FATTORI NECESSARI AL RITORNO DI SHREK

Per capire quali potrebbero essere gli elementi che incidono sul ritorno di Shrek bisogna fare un passo indietro al quarto episodio della saga. Tra i vari motivi per i quali si decise di interrompere la serie ci fu una flessione negli incassi al botteghino, frutto di una assuefazione del pubblico a questo personaggio. Va detto che la flessione fu minima e comunque gli incassi furono straordinariamente maggiori rispetto al costo del film. Tuttavia, gli esperti di settore non possono fare a meno di notare che Il Gatto con gli Stivali sta ottenendo un successo molto buono in tutte le sale e considerando che Shrek è lontano dai cinema da molti anni, l’effetto nostalgia potrebbe essere il booster necessario per un boom al botteghino.