Gf vip7 in arrivo una nuova concorrente: chi è e perchè scoppierà una polemica

Secondo rumors entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 7 Nicole, la sorella del calciatore Alessandro Murgia, al centro del gossip da qualche mese per via delle notizie riguardanti la gravidanza di Vittoria Deganello. Quest’ultima, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è incinta del suo primo figlio da mamma single. Infatti, al suo fianco non c’è il padre del bambino, che sarebbe appunto Murgia, con cui ha avuto una breve relazione caratterizzata anche da non poche polemiche.

“Cambio di rotta arrivato qualche minuto fa. Nicole Murgia aveva inizialmente rifiutato il GF ma alla fine ha avuto la liberatoria dal marito! A sorpresa entrerà nel al GF e noi non vediamo l’ora. Quanti altarini cadranno. Pare che Nicole Murgia avesse inizialmente rifiutato la proposta di varcare la porta rossa come nuova concorrente del GF Vip 7. “Alla fine l’hanno convinta”, scrive Rosica. “Le bugie che dici guardando negli occhi la gente usciranno, in questa storia nessuno è santo”, continua La Deganelo ha deciso di esporsi affermando: “La verità viene sempre a galla e le persone, chi prima chi poi, si rivelano sempre per quelle che sono!”, ha risposto così a chi si è detto convinto che non sia lei la persona che sta cercando visibilità con questa storia. “Non vi anticipo niente, vi lascio la sorpresa”, scrive l’ex corteggiatrice incuriosendo non poco i suoi fan. Inoltre, Vittoria ci ha tenuto a precisare che non dirà più nulla di questa storia. “Tra poco ci penserà qualcun altro a raccontarvi una storia”, aggiunge. A chi le ha fatto notare che Nicole Murgia parlerà molto di questa situazione così delicata nel reality condotto da Alfonso Signorini, lei ha risposto così: “Non vedo l’ora giuro”. In passato tra l’ex corteggiatrice e Nicole Murgia è già avvenuto un botta e risposta attraverso social network. Staremo a vedere i risvolti di questa faccenda