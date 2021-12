Nannini-De Gregori, in radio e digitale il duetto per ‘Diamante’

Il video è online. Tour Nannini rimandato parte l’1/3 da Genova

Gianna Nannini e Francesco De Gregori, uniti per la prima volta in duetto reinterpretando “Diamante”, storica canzone con testo di Francesco De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese, dal 10 dicembre sono presenti in radio e disponibili in digitale (Gng Musica / Columbia Records).

Online anche il video di “Diamante”, con la produzione esecutiva di Run Production, regia e montaggio di Gaetano Morbioli.



Per quanto riguarda il tour di Gianna Nannini previsto nei teatri in Italia nel 2021, a causa della pandemia, è stato riprogrammato a partire da marzo 2022. Ecco le date di “In Teatro Tour 2022”: 1 marzo, Genova Teatro Carlo Felice; 14 marzo Napoli Teatro Augusteo (validi biglietti del 19 novembre 2021 al Pala Partenope); 17 marzo Catania Teatro Metropolitan (validi biglietti del 13 novembre 2021 al Pala Catania) 19 marzo Brai Teatro Team (validi biglietti del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari); 25 marzo Mantova Grana Padano Theatre; 26 marzo Brescia Teatro Dis Play; 28 marzo Trieste Teatro Rossetti; 31 marzo Bologna Europauditorium;1 aprile Parma Teatro Regio; 3 aprile Roma Auditorium Parco della Musica (validi biglietti del 20 novembre 2021 Palazzetto dello Sport); 12 aprile Bergamo Teatro Creberg; 14 aprile Padova Gran Teatro Geox (validi biglietti del 23 novembre 2021 al Pala Verde di Treviso); 8 maggio Torino Teatro Colosseo (validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour); 9 maggio Torino Teatro Colosseo (validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour); 13 maggio Milano Teatro degli Arcimboldi (validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano) 14 maggio Milano Teatro degli Arcimboldi (validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano). Per partecipare agli spettacoli nei teatri i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno dare conferma in anticipo su https://www.clappit.com/gianna-nannini-2022/. Sono disponibili i biglietti per le nuove date. Il concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si terrà il 28 maggio. Riprogrammati al 2022 anche il tour europeo e le date nei principali festival internazionali.