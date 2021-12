Canale Italia, domani torna “L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli”

Su Canale Italia, si torna a raccontare il mondo della bontà italiana. Da domani alle 13 L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI dedica un’intera puntata di un’ora (su Canale Italia, Sky 937 e Sky 861) ad uno dei simboli dell’Italia gastronomica: la pizza. Lo farà in Emilia Romagna, esattamente da Garìga, frazione del comune di Podenzano, in provincia di Piacenza, dove hanno sede gli stabilimenti della Pizza Più 1. Si tratta della grandiosa attività imprenditoriale di Sante Ludovico che dal niente, oggi con l’aiuto anche dei suoi familiari, manda avanti un’importante struttura i cui prodotti sono sempre più conosciuti. Si parlerà dell’arrivo della materia prima, farina bianca in primis, e poi pomodoro e quant’altro per farcire pizze che arrivano velocissimamente alla grande distribuzione, fresche(non surgelate !!!)mantenendo, sotto atmosfera modificata ,la loro fragranza per un mese intero, sinonimo ,ovviamente, di qualità.

Edoardo Raspelli mostrerà anche come nascono la focaccia(alle olive, ai pinoli, alle cipolle…) ,i fragranti crostini, la invitante(e nuova) pinsa…

Il tutto incontrando Sante Ludovico, il responsabile Ricerca e Sviluppo Gianmarco Rancati,il direttore operativo Flavio Bonaita, la responsabile Marketing Elena Dzyuba, Salvatore Belardo responsabile Ricerca e Sviluppo.

In giro per l’Italia va l’agile squadra del programma (Edoardo Raspelli, il regista Carlo Tagliaferri con il suo aiutante, il produttore ed autore Fabrizio Berlincioni ed il suo socio Stefano Costa, Nastassia Berlincioni). Le foto dal set sono a cura di Carlo Tagliaferri.

Il tutto con il patrocinio di una grande banca nazionale, il Banco BPM.