Francesco Oppini: “Il fascino di Dayane Mello ha creato discussioni dentro casa mia”

Uscito dalla Casa del grande Fratello Vip, Francesco Oppini torna a parlare delle prime settimane vissute con Dayane Mello e della presunta attrazione nata tra loro. “Questa cosa ha creato discussioni, sia fuori che dentro casa mia”, ha ammesso il figlio di Alba Parietti, legato alla compagna Cristina Tomasini.

C’è stato un periodo nel corso delle prime settimane vissute nella Casa del Grande Fratello Vip in cui si pensava che il rapporto tra Francesco Oppini e Dayane Mello potesse nascondere una reciproca attrazione. La modella brasiliana aveva ammesso la sua infatuazione per il figlio di Alba Parietti, frenata da quest’ultimo nel rispetto della sua storia d’amore con Cristina Tomasini.



Durante una diretta Instagram con Casa Chi, Francesco torna a parlare della questione e del suo rapporto con Dayane, cambiato drasticamente nel corso delle ultime settimane nella Casa:

“Il mio giudizio su di lei è sospeso. Non penso che Dayane sia cattiva, ma ha avuto un percorso altalenante nella Casa. Nelle prime tre settimane, era un’altra persona. Ha una storia dura, avere un’infanzia così non è facile. Ma è una persona che non riesce ad avere un confronto, dice una cosa e un’ora dopo pensa altro e uscendo, mi sono reso conto che quello che vedevamo nella Casa era un centesimo dei confessionali. Cedere al fascino di Dayane? I miei amici hanno sperato che io non cadessi in qualche tranello emotivo. Comunque questa cosa ha creato discussioni, sia dentro che fuori casa mia.”

Francesco è tornato inoltre sulla decisione di abbandonare la Casa la sera stessa della proposta ufficiale ricevuta da Alfonso Signorini. Nemmeno lui si aspettava di uscire così presto, ma avrebbe deciso di andare via velocemente per evitare di prolungare la sofferenza sua e dei suoi compagni di gioco: “Non mi aspettavo mi venisse proposto di uscire la sera stessa, ma visto la situazione che si era creata in casa, non solo con Tommaso ma anche con gli altri con cui andavo d’accordo, vedevo che c’era una certa sofferenza che potessi in minima parte cambiare idea, ho scelto così nettamente per non tirare avanti un’agonia per me e per gli altri”.

Uscito dalla Casa, Francesco ha ritrovato la fidanzata Cristina Tomasini che in questi mesi si è tenuta accuratamente lontano dalle telecamere. Oggi il figlio di Alba Parietti svela di avere ricevuto più di una proposta per partecipare a Temptation Island insieme alla compagna, inviti che avrebbe declinato: “Ho rifiutato Temptation Island per tre anni consecutivi perché non voglio spettacolarizzare il rapporto con Cristina. Anche lei in questi giorni ha rifiutato tutte le richieste di apparire che le sono arrivate. L’hanno richiesta ovunque, ma ha sempre rifiutato. A me non dispiacerebbe affatto crescere televisivamente come commentatore sportivo, magari sulle reti ammiraglia”.

